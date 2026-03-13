Slušaj vest

Došao je najteži trenutak porodice Lazić, kada će se poslednji put oprostiti od svog voljenog brata, supruga, sina. Kovčeg sa telom Dragana Lazića iznešeno je u dvorište, stavljeno je na kolica, a tužna povorka krenula je putem večne kuće nastradalog člana porodice.

Mlađi momci, rođaci porodice Lazić, nosili su krst, a sliku nastradalog Dragana nosila je mlada devojka.

Na stotine ljudi krenulo je da na večni počinak isprati Dragana, a kako kažu meštani ovog sela ovo je najpotresniji dan u Brestaču i najveća sahrana. Opelo će služiti dva sveštenika.

Neutešni brat, Darko Lazić, hodao je pored kovčega i sve vreme je kukao i mazio kovčeg

- Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me brate ostavio? Ti si moja duša, život. Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili - jecao je Darko, a onda dodao: Pisaću ti svaki dan, sve ću ti javljati - kroz jecaje je govorio neutešni brat.

Podsetimo, Dragan Lazić, stradao je na motoru 11.marta 2026. godine. Njegovi prijatelji i on iskoristili su lep i sunčan dan kako bi uživali u vožnji motora, čije je veliki ljubitelj bio pokojni Lazić.

Nažalost srećni trenuci i sunčan dan ubrzo su se pretvorili u mrkli mrak, jer je Dragan u sudaru sa automobilom, nastradao.

Bajkeri ga prate do večne kuće

Njegovi prijatelji iz bajkerskog kluba, ne mire se sa činjenicom da su izgubili jednog člana, a na večni počinak odlučili su da ga isprate, tako što će njegov kovčeg pratiti kolona bajkera na motorima.

Danas u porodičnoj kući u Brestaču svaki trenutak je bolan i izaziva tugu kako među prisutnima, tako i u javnosti. Darka je potpuno slomio trenutak kada su prijatelji stradalog Dragana doneli njegov štap za pecanje, čega je takođe bio veliki ljubitelj, a trenutak kada se pojavila nepregledna kolona bajkera, potpuno je slomio sve.

Neutešni brat, kada je video kolonu bajkera, zajecao i izgovarao: Ode mi brat, ode duša mojqa. Šta ću ja sad? Nema meni više života - jecao je Darko.

