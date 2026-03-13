Slušaj vest

Stefan Usiljanin koga svi znaju kao autora i voditelja emisije „Pretres“ na Hype televiziji, sada se našao u malo drugačijoj ulozi. On je prestavio svoj novi projekat u kome učestvuje, sitkom „Alapače“.

-Ja tumačim lik Žakline, žene iz naroda. Žaklina Stanimirović je jedna empatična žena, iz srca Šumadije. Rođaka, drugarica, komšinica, ljubavnica, jedna žena koja ume da voli, koja ume da oprosti, da raširenih ruku može da zagrli svakog čoveka. Dok s druge strane ume da bude i drska i bezobrazna. Ta žena je bitna sama sebi. Mora njoj da bude dobro da bi bilo i ostalima, što ne znači da ima zla u sebi – započeo je Stefan, pa se osvrnuo na lik Žakline po kojoj je i postao poznat.

-Ja sam u svet poznatih i ušao kroz lik Žakline. Ja sam tako krenuo da se pojavljujem u medijima i u štampi i tako me je narod zavoleo. Narod me je zavoleo po liku koji sam sam napravio. Čast i zadovoljstvo je što je moja matična kuća Hype produkcija dala da ekranizujem taj lik. I da ljudi koji nisu uspeli da gledaju moju predstavu, moju monodramu u pozorištu da mogu sada da gledaju seriju. Jer apsolutno to je ta žena. Nisam ništa menjao, nisam menjao ni njen karakter što se tiče ekranizacije. Nisam nmenjao ni njen stil, ni naglasak, ni razmišljanje - rekao je Usiljanin, pa se osvrnuo na privatan život.

- Mene kada neko vidi na ulici vidi čoveka koji je rasplakao pola estrade, ja jesam taj. Ali i ja imam empatiju, imam dušu, i ja umem da plačem. Imam tužne trenuke u životu, i ja imam mnoge boli kroz život koje nosim i dan danas i koje ću nositi večno. Imam i srećnih trenutaka, ali ih ja u ovom momentu ne otkrivam….