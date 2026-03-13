Poznati folk pevač Jovan Perišić prvi put je nastupio u čuvenom beogradskom restoranu Dva Jelena, a veče je obeležila fenomenalna atmosfera kakva se retko viđa.

Već od prve pesme gosti su bili na nogama, a čitav restoran pevao je u glas sa popularnim pevačem. Ređali su se njegovi najveći hitovi, a publika nije krila oduševljenje, pa je veče proteklo u pravom boemskom duhu uz pesmu, emocije i sjajno raspoloženje.

Foto: Promo/Petar Đorđević

Perišić je poznat po emotivnim pesmama i velikim kafanskim hitovima koje publika godinama peva u glas. Među njegovim najpoznatijim pesmama izdvajaju se „Moje najmilije“, „Sunce se rađa“, „Samo jednom srce voli“, „Rekom bola“, „Čovek kafanski“, kao i „Radote se setim“ i „Ljubavi stara“.



Nakon nastupa, pevač nije krio oduševljenje atmosferom.



„Zaista mi je bila čast što sam prvi put pevao u Dva Jelena. Publika je bila fantastična, od prve do poslednje pesme svi su pevali sa mnom. Ovo je mesto gde se zaista uživa uz muziku i gde nastupaju najveće zvezde“, poručio je Perišić.

