Darko Lazić, neutešan je nakon smrti brata, Dragana Lazića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesteći, a danas se pred ispraćaj na večni počinak, oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je podelio jedan od njihovih zajedničkih trenutaka.

Pevač je uz opis koji je bio bolan, objavio i pesmu stranih izvođača, Simon & Garfunkel – The Sound of Silence, a reči koje se pevaju u pesmi su bolne.

Mi vam tekst pesme prevodimo u celosti

Zvuk tišine

Zdravo, tame, stara prijateljice,

ponovo sam došao da pričam s tobom.

Jer jedna vizija tiho se prikrala

dok sam spavao,

i vizija koja je posejana u mom mozgu

još uvek ostaje

u zvuku tišine.

U nemirnim snovima hodao sam sam

uskim ulicama od kaldrme,

ispod oreola jedne ulične lampe.

Podigao sam kragnu protiv hladnoće i vlage

kada mi je pogled presekao blesak neonskog svetla

koji je rascepao noć

i dodirnuo zvuk tišine.

I u goloj svetlosti video sam

deset hiljada ljudi, možda i više.

Ljudi koji govore a da ne pričaju,

ljudi koji čuju a da ne slušaju.

Ljudi koji pišu pesme koje glasovi nikada ne dele.

I niko se ne usuđuje

da poremeti zvuk tišine.

„Budale“, rekoh, „vi ne znate,

tišina raste kao rak.

Slušajte moje reči da bih vas naučio,

uzmite moje ruke da bih vas dosegao.“

Ali moje reči padale su poput tihih kapi kiše

i odjekivale

u bunarima tišine.

I ljudi su se klanjali i molili

neonskom bogu kog su stvorili.

A znak je bljesnuo svoje upozorenje

rečima koje je oblikovao:

„Reči proroka napisane su na zidovima podzemne železnice

i po hodnicima stambenih zgrada.“

I šapuću

u zvuku tišine.

Pesma koja je pratila opis, pokazuje koju količinu tuge Darko nosi u sebi, a uz ove stihove, dodao je:

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.

Tražio da se brat sahrani sa mikrofonom

Nakon smrti mladog momka, informacije i priče o njemu konstantno isplivavaju, a niko nema lošu reč za njega. A i kako bi. Dragan je voleo muziku, pecanje, motore, a kako tvrde svi oni kojima je pevao na slavljima, baš njegov osmeh i energija su ulepšavali su njihova veselja. Dragan je bio definitivno jedan od omiljenih pevača u narodu, ali nikad nije poželeo da bude deo javnog sveta, baš zbog toga što je znao kroz šta sve njegov brat prolazi.

Kako saznajemo, Darko Lazić je u jednom trenutku dok je pripremao da brata na dostojanstven način isprati svog brata, tražio da se sahrani sa mikrofonom

- Stavite mu mikrofon sa njim - kroz jecaje je rekao Darko.

