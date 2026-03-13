Tokom dana u medijima je osvanula vest da je pevač Radiša Trajković Ðanihitno operisan na VMA.

Mi smo tragom te informacije kontaktirali njegovu suprugu Slađu koja je ekskluzivno za Kurir otkrila pravu istinu.

"Sad sam reagovala i zvala te budale koje lupaju gluposti, nije istina da je imao operaciju", priča i objašnjava šta se zapravo dogodilo.

Đani u skupom automobilu stigao na snimanje Pinkovih Zvezda

Ugrađeno pet stentova

"Istina je da je imao blagu intervenciju, ugrađeno mu je pet stentova, na vreme je reagovano i evo ga sada kod kuće leži i odmara", zaključila je za Kurir

"Đani je od utorka hospitalizovan"

Podsetimo, kako je prvi pisao Kurir, popularni folk pevač Radiša Trajković Đani se od utorka nalazi na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Prema informacijama do kojih smo došli, pevaču se rade detaljni pregledi celog organizma, zbog čega su lekari odlučili da ga zadrže na bolničkom ispitivanju kako bi utvrdili tačno zdravstveno stanje i eventualnu terapiju.

Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda

Naša saznanja nedavno je potvrdila i njegova supruga Slađana Trajković.

-Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Lekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa verujemo da će rezultati biti dobri -kratko je rekla Slađa za Kurir.

Pre godinu dana imao operaciju u Ljubljani

Podsetimo, Radiša Trajković Đani važi za jednog od najveselijih i najenergičnijih pevača na estradi, a publika ga godinama pamti po brojnim hitovima i atmosferi koju pravi na nastupima. Upravo zbog toga mnoge njegove kolege i fanovi šalju poruke podrške i žele mu brz oporavak.

Pre tačno godinu dana Đani je pušten iz bolnice u Ljubljani, gde je operisao ruku koju je slomio na više mesta tokom skijanja u Italiji, o čemu smo ranije pisali.

Đani obožava svoju ženu

Njegova supruga se nije odvajala uz njega, te se sve vreme trudila da mu olakša putovanje, kako bi sve pravilo zarastalo.

Podsetimo, Radiša Trajković Đani doživeo je tešku povredu na skijanju u Italiji. Đaniju je pomoć ukazana na stazi, odmah su mu zavili ruku i stavili ga na nosila, a potom prebacili do kola Hitne pomoći.

Kako su se upoznali Đani i Slađa

Poznati estradni par pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana u braku su 28 godina u kom su dobili troje dece. Oboje su na društvenim mrežama jedno drugom izjavili ljubav, pokazujući da su koliko su posvećeni jedno drugom i braku.

Naime, Slađa Trajković se suprugu obratila na Instagramu svojevremeno.

- 28 godina sa najdivnijim čovekom na svetu. Volim te beskrajno - napisala je Slađa.

Na isti način je odreagovao i Đani koji je napisao: "Hvala ljubavi što postojiš".

Slađana Trajković drži porodicu na okupu

Podsetimo, Đani i Slađa su se upoznali davne 1995.

- Baš davno smo se upoznali, davne '95. godine. Naravno da se sećamo kako smo se upoznali. Slađa je čula za mene, mene je tada znalo celo Kosovo i ostalo je legenda... Duga priča", rekli su kroz osmeh Đani i Slađa pre nekoliko godina, kada su slavili srebrnu godišnjicu.

