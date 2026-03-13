Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević u žiži je interesovanja javnosti zbog navoda da ima novog partnera, koji je imućan i biznismen, ali i zbog njene potvrde da je u pregovorima oko ulaska u aktuelnu sezonu "Elite", u kojoj je njen bivši momak Asmin Durdžić. Stanija je sad podelila objavu kojom je dodatno podgrejala priče o novom izabraniku.

Stanija je, naime, podelila o čemu se piše ovih dana kad je ona u pitanju, pa je na Instagram okačila i detalje o pomenutom biznismenu.

- Navodi danas ističu novu romansu sa bogatim biznismenom koji je stacioniran u Majamiju - pisalo je, između ostalog, u internet pretrazi koju je Stanija odlučila da podeli sa svima.

"Staniji je partner rekao da sa njom hoće brak"

Podsetimo, o Staniji se ovih dana i te kako priča zbog novih tvrdnji.

- Stanija je nedavno uplovila u vezu sa muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promeni veru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno - naveo je nedavno dobro obavešten izvor.

- Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan deo hotela i plažu gde će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dve drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u nameri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve - ispričao je izvor blizak starleti za "Informer".

Veza bez odnosa

Durdžić otkrio: "Sa Stanijom sam bio u vezi, a godinu dana nismo imali odnose"

Asmin Durdžić, učesnik "Elite 9", progovorio je juče o odnosu sa bivšom devojkom Stanijom. On je izneo u javnost najveću intimu, pa je naveo koliko dugo nisu imali odnose dok su bili u vezi, a vrlo brzo se oglasila i Stanija i otkrila svoju stranu priče.

- Kunem ti se u brata, godinu dana bez odnosa. Odem u Majami kad ona dobije, nije to to. Nisam hteo da raskinem, jer sam hteo da budem uz nju kad joj je bilo najteže, ali nisam je ni varao. Upoznao sam jednu devojku mesec dana pre nego što sam hteo da uđem ovde. Ona je iz Italije - rekao je Asmin u razgovoru sa Majom Marinković u "Eliti".

Stanija je nakon toga izjavila:

- Istina je da nismo bili intimni, i to ne godinu dana kako se sada govori, nego skoro dve. To je bila moja odluka i granica koju nisam želela da pređem.

- Razlog verujem da većina ljudi već može da nasluti. Njegovo je bilo da li će to poštovati i ostati u tom odnosu ili otići - rekla je Dobrojevićeva za "Pink".

