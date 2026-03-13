Influenser Jovan Radulović Jodžir i njegova supruga Irena našli su se u centru pažnje nakon što su njene eksplicitne fotografije dospele u javnost i brzo su se pojavile spekulacije o njihovom razvodu, što je Jodžir demantovao. Dok javnost i dalje bruji o ovom skandalu, pažnju privlači i njihova porodična kuća u Crnoj Gori, u kojoj žive sa decom.

Prostrani dom sa velikim dvorištem i bazenom često je mesto gde snimaju humoristične klipove i provode vreme zajedno.

Posebno se izdvaja dnevni boravak na spratu koji je, po svemu sudeći, njihovo omiljeno mesto za okupljanje i snimanje sadržaja.

Prostrana kuća na sprat, a omiljeno mesto gde porodica voli da provodi vreme i snima smešne klipove je dnevni boravak, koji se nalazi na spratu.

Garnitura je crne boje, i sve je prepuno zlatnih detalja i umetničkih slika.

Veliku pažnju privukle su stepenice koje vode na sprat, a koje su cele u mermeru, dok u kuhinji preovladavaju crne nijanse.

Po svemu sudeći Jodžir u ogromnom dvorištu ima i bazen:

- I da se razvedemo svakog juna bih te zvao da bazen opereš - napisao je on u svom prepoznatljivom šaljivom stilu, dok na slici pozira sa suprugom.

Irena Radulović je voditeljka na crnogorskoj televiziji

Jovan je u dugogodišnjem braku sa Irenom sa kojom ima dvoje dece.

Irena radi kao novnarka na jednoj crnogorskoj televiziji, a javnosti je poznata još od svoje 15. godine kada je radila kao saradnik jedne emisije. Irena je jednom prilikom progovorila o suprugu i bračnom životu.

- Znamo se dugo, upoznali smo se još dok smo bili osnovci, jer su nam očevi dugogodišnji prijatelji. Uvek se šalim i kažem da je Jovan celi život zaljubljen u mene, ali nikad nije imao hrabrosti da mi priđe na taj način. Zajedno smo sedam, od čega u braku četiri godine. Relju smo dobili u vanbračnoj zajednici, a Irinu u braku.

Supruga Jodžira bila 5 godina u vezi sa Andrijom Miloševićem

Naime, crnogorski influenser Jovan Radulović Jodžir iznenadio je javnost kada je rekao da je njegova supruga Irena svojevremeno bila pet godina u emotivnoj vezi sa glumcem Andrijom Miloševićem.

- Andriju strašno cenim, nikada ga nisam upoznao i žao mi je zbog toga. Voleo bih kad se sretnemo da se upoznamo, on je legenda najveća na svetu koja postoji. Ja ženi često kažem "Tebi Irena ceo život u smehu prošao. Smejala se sa njim pet godina, sad sa mnom deset". Ona nije njega ostavila zbog mene, nas dvoje smo počeli da se viđamo dve godine nakon njihovog raskida - rekao je on za "Hajp".

