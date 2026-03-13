Ljubavna priča Anite Stanojlović i Luke Vujovića u rijalitiju "Elita 9" preti da se pretvori u pravi pakao, a njihov odnos puca po svim šavovima. Glavna kost u grlu im je, po svemu sudeći, Lukina bivša partnerka Aneli Ahmić.

Anita je u ranijim sezonama volela Matoru, a sada doslovno gubi razum zbog Luke. Tokom emisije "Gledanje snimaka", tenzija između ovog para dostigla je tačku ključanja, a Anita je javno zamerila svom dečku što je, kako ona tvrdi, uvek uz bivšu i staje na njenu stranu.

"Ne možeš ti mene da poniziš da bi nju uzdigao"

Svađa je odjekivala imanjem, a Anita nije birala reči.

- Ne možeš ti mene da poniziš da bi nju uzdigao, ne može tako - urlala je Zadrugarka.

U napadu ljubomore, Anita je insistirala da Luka mora biti isključivo na njenoj strani, na šta joj je on kratko i jasno odbrusio: "Ti bre nisi normalna!" i poručio joj da pravi problem tamo gde ga uopšte nema.

Međutim, prava drama je usledila kada je Anita pokušala da uvuče Luku u svoje manipulacije u vezi sa intimnim odnosima. Ona je pred svima iznela tvrdnju da joj je Luka u poverenju rekao da ona "bolje miriše" od Aneli i da ga više uzbuđuje. Luka nije želeo da prećuti ovakve navode, te ju je javno demantovao, ističući da ga svaka radi na drugačiji način, ali da nikada nije pričao loše o Aneli.

"Ako ja lažem, ti moraš da kažeš da je istina!"

Ono što je sve ostavilo bez teksta jeste Anitin neverovatan i otvoren zahtev da Luka saučestvuje u njenim obmanama. Vidno besna što je nije podržao, sasula mu je u lice.

- Ti si mene demantovao, ja ako lažem ti moraš da kažeš da je istina - Anita se pravdala da je Luka svojim odbijanjem da laže za nju zapravo ponižava pred svima.

Luka je tada ustao i odlučio da raskrinka sve njene igrice. Istakao je da ona izmišlja priče, te da on nikada nije izgovorio da njegova bivša "smrdi". Dok je Anita nastavila sa svojim histeričnim ispadima vičući mu da se stidi svog ponašanja prema njoj, Luka je odbio da igra po njenim pravilima i poručio joj da prestane da laže.

Ostaje pitanje da li će njihova romansa preživeti ove žestoke trzavice, morbidne zahteve i senku bivše devojke, ili je ovo definitivan kraj turbulentnog para.

