Slušaj vest

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, koji je sahranjen u rodnom Brestaču, želeo je da snimi duet sa Darkom, ali nije stigao da ostvari tu želju. Dragan je nastradao u saobraćajnoj nesreći u 32. godini, a iako se bavio muzikom, nikada se nije javno eksponirao.

On je redovno nastupao na privatnim proslavama i lokalima, a jednom prilikom otkrio je da mu je velika želja da sa rođenim bratom snimi pesmu.

- Da, snimiću sa Darkom duet, to je kolega sa kojim ću ja snimiti duet. Inače, rođena smo braća. Eto, snimaćemo duet, ali neću da otkrivam. Biće iznenađenje za sve - pričao je mlađi Lazić sa osmehom na licu.

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić bio vezan za porodicu Foto: Kurir, Antonio Anhel/ATA Images, Printscreen/Instagram, Ilija Ilić, Damir Dervišagić

Dragan je otkrio tada i da li ga brat savetuje oko muzike.

– Darko je stariji od mene, Darko mene savetuje, savetujem i ja njega naravno, ali on moj savet neće da primi tj da prihvati jer sam mlađi naravno – rekao je pevač tom prilikom za Hype.

Podsetimo, Dragan Lazić poginuo je 11. marta kod Šapca. Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke. Na njegov poslednji ispraćaj došlo je više od 500 ljudi.

Reči koje kidaju

Neutešan, Darko je prijateljima koji su došli na poslednji ispraćaj pokušao da objasni ono što se teško može izgovoriti.

„Lepo sam ga obukao… U kovčeg sam mu stavio mikrofon, parfem, torbicu i štap za pecanje“, rekao je tiho.

Te reči odjeknule su među okupljenima snažnije od bilo kog govora. U njima je, simbolično, stalo sve ono što je činilo Dragana - ljubav prema muzici, lični trag koji je ostavljao gde god da se pojavi i njegovu veliku strast prema pecanju, hobiju u kojem je pronalazio mir i zadovoljstvo.

Slomljen od tuge, Darko je dodao:

1/5 Vidi galeriju Dragan Lazić se peva u nebeskoj kafani Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Ilija Ilić, Kurir, Shutterstock, ATAIMAGES

„Eto, sve se sredilo, bio je nikad srećniji i nikad bolji… i onda ovako da mi ode.“

Kako je već poznato, braća su bila izuzetno bliska i gotovo svakodnevno u kontaktu. Njihov odnos bio je mnogo više od obične bratske veze bili su prijatelji, oslonac i podrška jedan drugome kroz sve životne situacije. Iako su ih obaveze često vodile na različite strane, trudili su se da svaki slobodan trenutak provedu zajedno, bilo u porodičnom domu, bilo u društvu zajedničkih prijatelja.

Sahrana Dragana Lazića