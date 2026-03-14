Vesna Milanović, jedna od najbližih saradnika i prijatelja Saše Popovića bila je najjača karika u snimanju dokumentarnog filma "Sale".

Novinarka je za potrebe snimanja razgovarala sa oko 60 ljudi, te je priznala da je to poklon Saši i njegovoj porodici.

Pozitivni utisci

Milanovićeva je otkrila da je dobila mnoštvo poruka, lepih komentara i utisaka.

- Apsolutno su nam svi poslali poruku. Kolegijalne i lepe, i dotakao ih je film jer su svi poznavali Sašu i sarađivali sa njim. Posebo mi je drago što kad hodam ulicom ljudi kažu: ,,Bravo za film“, kao i da je Saša to zaslužio - rekla je Vesna za Grand.

U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Milanovićeva je otkrila i koliko joj je bilo teško tokom snimanja a kasnije i montiranja filma ,,Sale“ zbog mnogobrojnih, potresnih priča, koje nikoga ne bi ostavile ravnodušnim, naročito kada sagovornici i puste suze.

Suze na snimanju

– Svima nam je bilo teško, mnogo nas je bilo na setu, ja sam vodila razgovor. Jako mi je emotivno bilo kada je govorio naš direktor Goran Šljivić, a njegov sin Dušan koji ga u tom momentu snima, Šljiva plače i vidim Duleta kako briše suze- otkrila je Vesna i dodala:

– Najteže mi je pao razgovor sa Sašinom ćerkom Aleksandrom, a to se na filmu i vidi. Aleksandra je žila kucavica, odnosno srce ovog filma.

Mnogi su se takođe pitali zbog čega Vesna nije bila jedan od sagovornika za film, a njen odgovor samo je pojasnio sliku o tome kakav je prijatelj bila Saši.

– Ja sam tim filmom sve rekla. Moja ljubav i potšovanje prema Saši je ogromna. On nije bio samo moj direktor, nego mentor, drugar, učitelj, čovek koga sam mogla da zovem bilo kad - istakla je Vesna pa otkrila i kakav su ritual imali ona i Popović.

- Svako jutro u 10 sati smo se čuli da vidimo šta se dešava na terenu, u Grandu, ko je gde, kakvi su nam planovi, šta su mi zadaci, šta ja mislim da on treba da uradi. Nebrojano puta mi se desilo da krenem da ga pozovem u ovih godinu dana. Sada moj teror trpi direktor Šljivić - rekla je kroz smeh Vesna.

kurir/grand