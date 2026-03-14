Vesna Milanović, jedna od najbližih saradnika i prijatelja Saše Popovića bila je najjača karika u snimanju dokumentarnog filma "Sale".

Novinarka je za potrebe snimanja razgovarala sa oko 60 ljudi, te je priznala da je to poklon Saši i njegovoj porodici.

Pozitivni utisci

Milanovićeva je otkrila da je dobila mnoštvo poruka, lepih komentara i utisaka.

- Apsolutno su nam svi poslali poruku. Kolegijalne i lepe, i dotakao ih je film jer su svi poznavali Sašu i sarađivali sa njim. Posebo mi je drago što kad hodam ulicom ljudi kažu: ,,Bravo za film“, kao i da je Saša to zaslužio - rekla je Vesna za Grand.

U Zvezdama Granda svi rade kao da je Saša Popović tu Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Milanovićeva je otkrila i koliko joj je bilo teško tokom snimanja a kasnije i montiranja filma ,,Sale“ zbog mnogobrojnih, potresnih priča, koje nikoga ne bi ostavile ravnodušnim, naročito kada sagovornici i puste suze.

Suze na snimanju

Svima nam je bilo teško, mnogo nas je bilo na setu, ja sam vodila razgovor. Jako mi je emotivno bilo kada je govorio naš direktor Goran Šljivić, a njegov sin Dušan koji ga u tom momentu snima, Šljiva plače i vidim Duleta kako briše suze- otkrila je Vesna i dodala:

– Najteže mi je pao razgovor sa Sašinom ćerkom Aleksandrom, a to se na filmu i vidi. Aleksandra je žila kucavica, odnosno srce ovog filma.

Mnogi su se takođe pitali zbog čega Vesna nije bila jedan od sagovornika za film, a njen odgovor samo je pojasnio sliku o tome kakav je prijatelj bila Saši.

Ja sam tim filmom sve rekla. Moja ljubav i potšovanje prema Saši je ogromna. On nije bio samo moj direktor, nego mentor, drugar, učitelj, čovek koga sam mogla da zovem bilo kad - istakla je Vesna pa otkrila i kakav su ritual imali ona i Popović.

- Svako jutro u 10 sati smo se čuli da vidimo šta se dešava na terenu, u Grandu, ko je gde, kakvi su nam planovi, šta su mi zadaci, šta ja mislim da on treba da uradi. Nebrojano puta mi se desilo da krenem da ga pozovem u ovih godinu dana. Sada moj teror trpi direktor Šljivić - rekla je kroz smeh Vesna.

Ne propustite
