Irina Vukotić je jedno od poznatijih TV lica u Srbiji, a malo ko zna da je svojevremeno radila i kao profesorka srpskog jezika i književnosti. Na medijskoj sceni je već dve decenije i dalje je vrlo atraktivna, a njeni bišvi učenici pamte je kao jednu od omiljenih predavačica.

Sa osmehom na licu govorili su u njoj, te istakli da je oduvek bila pravedna, korektna i puna znanja.

"Mnogo smo je voleli"

"Mnogo smo voleli Irinu. Svi, baš ceo razred. Predavala nam je nešto kratko, čini mi se jednu školsku godinu, ali sasvim dovoljno da nam ostane u lepom sećanju. Uvek je bila pravedna, znalo se kako je i na čemu si sa njom kada je reč o znanju. Nije bila previše stroga, ali je moralo da se uči i zna", rekao je jedan od Irininih đaka.

"Uh Irina, obožavala sam je. Sećam se da sam pričala da želim da budem kao ona, već tada je radila dva posla i balansirala između škole i televizije. Stalno sam gledala njen program, zbog nje sam poželela da i ja budem voditeljka", rekla je kroz smeh bivša učenica.

"Irina je žena zmaj! Uvek je bila prelepa i elegantna, kao profesorka je bila fenomenalna. Ma šta njoj ne bi išlo od ruke? Vidi se da je žena temeljna, obrazovana i puna znanja, prosto s njom, bre, šale nema (smeh). Dani sa njom ostali su mi u lepom sećanju, ekipi sa kojom se i danas družim takođe. Voleli smo njene časove", rekao je učenik.

"Šta reći za Irinu? Odlična učiteljica, žena na koju se treba ugledati, bila je prijateljski nastrojena prema đacima. Baš smo je voleli svi, niko u razredu nije imao loše reči za nju. Baš sam srećna što je uspela u voditeljskoj profesiji, rođena je za to. Al' ako ovo bude čitala - profesorka, uvek ćemo vas se sećati i ponosni smo na vas!", zaključili su naši sagovornici.

Sa doktorom uživa u ljubavi

Voditeljka uživa u vezi, a sa svojim partnerom neretko putuje na egzotične destinacije.

Podsetimo, Radmilo Janković je za Kurir pre izvesnog vremena dao svoju životnu ispovest neposredno nakon tragične smrti svog oca koji je preminuo zbog posledica korana virusa.

Sa nepunih 47 godina profesionalno je postigao ono što mnogi neće ni za dva života - odavno je profesor, sekretar Evropskog udruženja anesteziologa, predaje na prestižnim kongresima, hiljade života je spasao, a onda je svojim očima gledao kako mu pošast uzima oca, nemoćan da išta promeni.

- Toliko toga sam postigao, toliko života spasao, ali rođenog oca nisam mogao da spasem. Umro je ovde, kod mene na Klinici za anesteziju, od korone. Borio se 11 dana na respiratoru, poručuje dr Radmilo Janković u ispovesti za Kurir.

- Jedanaest dana nadljudskih napora i ništa. Izdahnuo je tog petka, 10. jula, uveče. Imao je 78 godina. Naš narod bi rekao: ,,Poživeo je dobro, dovoljno i lepo.’’ Ali stvari nisu tako jednostavne kad je neko tvoj voljen u pitanju.

- Rođen sam 27. decembra 1973. u Leskovcu. Otac Jovan bio je upravnik tekstilne fabrike, majka Snežana je radila u trgovini.

Prof. dr Radmilo Janković, početkom 2023. godine izabran je i za novog predsednik Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije.

