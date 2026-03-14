Ivana Kukrić bila je jedna od najlepših manekenki sa domaćih prostora, a nakon što je postala majka povukla se iz javnosti.

Postigla je veliki uspeh u svetu mode, bila je kuma Jelene Karleuše, a već govinama živi u Americi.

Porodica

Ivana je u skladnom braku sa crnogorskim biznismenom Ivanom Bajkovićem, koga nikada nije predstavila javnosti, a njih dvoje su 2023. godine dobili i drugo dete, a prvu ćerku Hanu su dobili 2018. godine.

- Ja sam već udata, ali to nisam želela da delim sa javnošću. Bitno mi je da imam neku privatnost i detalje koje čuvam i delim samo sa najmilijima - rekla je svojevremeno Ivana.

"Porodila sam se prirodnim putem"

Ivana je nedavno govorila o porođaju.

- Porodila sam se prirodnim putem, porođaj je prošao lagano i brzo, a oporavak još brže. Već sutradan sam izašla iz bolnice. Mogla sam još da ostanem, ali nije bilo potrebe. Porodilište je fantastično, ima privatne apartmane i podseća na hotel.

- Procedura je takva da sami odlučujete da li želite da neko prisustvuje porođaju. Moj suprug je bio sa starijom ćerkicom, koja nije mogla da prisustvuje, pa zato nije bio ni on. Babice su zaista non- stop prisutne i vrlo su pažljive i nežne i sa trudnicama i bebama - rekla je Ivana svojevremeno za "Novu" i dodala:

- Mislim da je sav višak bio u stomaku. Skoro sve kilograme sam izgubila za desetak dana. Naravno, stomak se još vidi, ali se i to vraća u normalu. Volim zdravu hranu i trudim se da uglavnom nabavljam domaće namirnice, iz prirodnog uzgoja, što je danas izuzetno teško. Toliko smo zatrovani svakakvim pesticidima, da je postao pravi luksuz hraniti se domaćom, neprskanom hranom.

"Ne bih volela da odgajam decu u Americi"

Ivana i njen suprug poslednjih nekoliko meseci žive u Los Anđelesu, ali priznaje da voli kada dođu u Srbiju i Crnu Goru.

"U Srbiji i Crnoj Gori imamo pomoć, budući da suprug dosta radi, pa je samim tim i bolja organizacija".

Ivana priznaje i da danas kao majka dve devojčice ipak ne može da zamisli da živi u Americi.

"Amerika se dosta promenila, definitivno nije ona ista zemlja koja je bila kad sam živela ovde. Nažalost, puno mojih poznanika, posle dugogodišnjeg života u Americi, vraćaju se u Evropu. Sad kad imam decu, nisam sigurna da bih volela da ih ovde odgajam. Puno stvari koje se trenutno propagiraju su meni zastrašujuće".