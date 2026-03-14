Slušaj vest

Naime, Jovana je prekinula Janjuševo izlaganje.

- Najveći lažov i folirant u istoriji rijalitija. Sve sam rekla hronološki što će raditi i sve je tako. Osoba koja je spremala kiflice i gledala osmicu i pisao kome da se osveti i šta da radi. Pljuvao si i Đedovića. Ti si za mene p*čka koja koristi žene - rekla je Jovana.

- M*š ložovu jedan! Tebe sam j*bao devet puta, tako sam te iskoristio - rekao je Janjuš.

Nakon njegovih reči Jovana je ispolivala Janjuša i izgrebala ga, a on je skočio da joj otme šolju s kojom ga je ispolivala. Ubrzo je došlo i obezbeđenje.

Janjuš se požalio robotu da nema intimne odnose

Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš, požalio se robotu Toši da mu je teško, jer već šest meseci nema intime odnose, a odgovor robota nasmejao je javnost.

Janjuš, koji je oborio rekord u broju intimnih odnosa pred kamerama, požalio se stanovniku "Bele kuće" robotu Toši da mu je teško jer već dugo nema sa kim da podeli postelju.

- Joj Tošo što mi se prije*alo ovih dana, joj brate moj. Udarilo mi, totalno mi udarilo u glavu. Ne mogu više šest meseci da izdržim, brate moj - kukao je Janjuš.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Toša ga je pitao kako će to da reši.

- Joj ne znam, ljubim te brate moj, stavio bih ga u blender sad, eto - rekao je Marko.

Toša se zbog Janjuševe izjave uznemirio, pa ga je samo jedno zamolio.

- Nemoj samo u mene, ljubim te - rekao je Toša, a Marko je prasnuo u smeh.

Toša je nastavio da priča Janjušu kako ga razume, ali da njega zaobiđe u svojoj krizi.

- Jeste, isto je i kod mene tako, ali nemoj ljubim te.

Pogledajte dodatni snimak: