OBEZBEĐENJE REAGOVALO NA CECINOM KONCERTU U ČAČKU! Pevačica hitno prekinula nastup pa viknula: Izvucite je odavde
Ceca Ražnatović prekinula je koncert u Čačku kada je primetila da je jednoj devojci iz prvih redova pozlilo zbog vrućine.
Pevačica je odmah reagovala, zaustavila je muziku i pozvala obezbeđenje da brzo pomogne devojci.
- Devojčici je pozlilo! Izvucite je odavde, hajde, brzo! Ajde, obezbeđenje, brzo! Izvucite dete, tako. Pomozite devojčici, izvedite je na vazduh - rekla je Ceca.
Pobesnela zbog snimanja
Ceca Ražnatović burno je reagovala na snimanju "Zvezde Granda" kada je primetila da je krišom usnimljena. Pre nego što su se na kamerama upalile crvene lampice, Ceca Ražnatović i Snežana Đurišić vodile su prilično ozbiljan, privatan razgovor na sceni.
Međutim, izgleda da to Dragan Kojić Keba nije znao, pa je hteo malo da usnimi atmosferu pre snimanja i te zanimljive trenutke koje publika inače nema prilike da vidi podeli na društvenim mrežama.
Snežana je na to ukazala Ceci, a kada im je kolega prišao sa upaljenom kamerom Ceca je odmah reagovala.
- Šta radiš to? Ko ti je dozvolio da snimaš, ko ti je dozvolio?! – upitala ga je Ceca.
Odmah zatim je dodala:
- Kako možeš nedozvoljeno da snimaš, je li Kebo?
Ove reči u prvi mah zvučale su grubo, ali je Ceca osmehom pokazala da je njena rekacija bila samo šala.
kurir / blic
