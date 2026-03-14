Pevačica Goga Gačić progovorila je o razvodu od kolege Marka Gačića koji ju je nakon 10 godina braka prevario. Marko je javno govorio o svom neverstvu, rekao je da je sa Gogom bio u braku na papiru, te da ne može zvati ljubavnicom ženu u koju se zaljubio.

Sada je Goga otkrila nove detalje razvoda i demantovala ovakve navode. Na samom početku je govorila o tome koliko se njen život promenio otkako se rastala od Marka i vratila nastupima.

- Odgovara mi ovaj tempo, hvala Bogu, a i publici na podršci. Nije mi teško, navikavam se na drugačiji tempo života. Okružena sam ljudima koji mi prijaju, energija publika daje vetar u leđa za dalje, a i bolje je skretati misli - rekla je ona i priznala da je ovo težak period za nju.

- Puno se priča o tome, navikla sam se na to. Čudno je, ne znam kako bih se izrazila. Bolno je, teško je i mora da prođe neko vreme, ne znam koliko treba da prođe vremena. Nikada ne mogu biti slobodna devojka, ja sam žena, majka. Uvek sam oko dece, moram prvo njih da organizujem, da skuvam ručak, učim sa detetom, pa tek onda da idem na nastup. Na sto strana sam.

Ona ističe da se ne kaje što je prethodnih godina zbog porodice zapostavila karijeru.

- Iskreno ne kajem se, jer nema cenu odrastanje moje dece i trenuci njihovog odrastanja su nenadoknadivi. Ne kajem se ni zbog godina u braku, mislim da se sve dešava sa razlogom. Mi smo tu samo da sledimo Božje puteve

"Nije istina da smo bili u braku na papiru"

Goga je demantovala Markove navode da je njihov brak bio samo na papiru.

- To moram da demantujem. Ispratila sam naravno šta je rekao, nije istina da smo živeli tek tako, pro forme. Istina jeste da sam pronašla poruke, javno je priznao šta je uradio. Nismo imali krizu u braku niti bilo kakvih problema. U porodici naravno da uvek postoje neke situacije i problemi koji su rešivi, smatram da se uz dobar razgovor sve može popraviti - rekla je ona i rekla da nikada nije sumnjala da joj je muž neveran.

- Nisam sumnjala, nemam vremena za to, a i zašto bih bila sa nekim u koga sumnjam? Do mene su dolazile neke priče, ali nisam dozvolila da to utiče na naš odnos. Smatram da su brak i ljubav tvrđava koju ne može tek tako neko da sruši. Sasvim slučajno sam videla i poruke i pozive. Kakva bi mogla da mi bude reakcija na to? Nisam vikala, nisam taj tip, možda nije dobro to što držim stvari u sebi. Suze su okej i suze su lek za neke stvari. Teško mi je bilo, evo i sada gutam knedlu kada pričam o tome. U sekundi se raspalo sve, ne umem to da pojasnim. Teško mi je još uvek da pričam o tome.

Marko sada ponosno govori o svojoj novoj ljubavi, a kaže da njoj nije tako lako priznao da ju je prevario.

- Nije baš tako priznao, trebalo je vremena. Mogu da kažem da smo mi samo možda poslednja dva meseca živeli tako pro forme, a ostalo nije istina. Ne znam ko je devojka sa kojom me je prevario, isto bi mi bilo i da znam. Rekla sam sebi da moram da idem dalje i da vreme leči sve rane.

Ona je prokomentarisala i izjavu Tamare Milutinović koja nije štedela Marka.

- Moja kuma nema dlake na jeziku, meni je Tamara velika podrška za sve. Mi smo jako dobre prijateljice, hvala joj na svemu i što je tu. U prvom tom naletu je bila i uz Marka i uz mene, htela je tada da čuje obe strane priče. Stvarno je čovek i našla se tu i za njega i za mene

O epitetu "rasturačice brakova"

Goga kaže i da je boli što se sada njoj dodeljuje epitet "rasturačice brakova".

- Ana Radulović je moja prijateljica dugi niz godina, dolazi na rođendane kod moje dece, Mirčeta cenim i poštujem. Ne znam u kom smislu je Marko rekao: "Da, mešala se u brak". U više navrata sam rekla da sam uvek na ženskoj strani i da sve govori.

Rekla je i da i dalje živi sa Markovim roditeljima.

- Živim na istoj lokaciji, ništa se nije promenilo. Imam podršku i pomoć i meni je najvažnije da su deca nasmejana i srećna. On je u kontaktu sa svojim roditeljima. Mi moramo da funkcionišemo zbog dece, on će zauvek biti njihov tata. Mi više nismo zajedno, ali deca će nas vezivati za čitav život. Jako sam se razočarala jer sam mislila da je to za ceo život, dajem sebe sto posto, tako sam i sada. Deset godina sam dala, teško je - poručila je Goga

