Starleta Stanija Dobrojević najavila je ulazak u rijaliti Elita, a kako se spekuliše, za učešće dobiće honorar od čak 300.000 evra.

U aktuelnoj sezoni rijalitija već nekoliko meseci boravi Stanijin bivši partner Asmin Durdžić, sa kojim je u veoma lošim odnosima. Njihov sukob traje već duže vreme i često se odvija javno, putem društvenih mreža i medija. Upravo zbog toga mnogi smatraju da je produkcija odlučila da izdvoji veliku sumu novca kako bi Staniju dovela u Belu kuću i time dodatno podigla tenziju među učesnicima.

Prema rečima dobro obaveštenog izvora, Stanijino pojavljivanje moglo bi da izazove pravu buru u rijalitiju.

- Stanija je i ove godine često pominjana u rijalitiju, iako nije bila deo ekipe. Napolju redovno vodi medijski rat, kako sa Asminom, tako i sa njegovim ocem Mustafom. S obzirom na to da se u rijalitiju nalazi i Aneli Ahmić, jasno je da postoji više potencijalnih sukoba i nerazjašnjenih odnosa koji bi mogli da privuku ogromnu pažnju publike. Produkcija joj je ponudila veoma unosan ugovor, koji je ona na kraju prihvatila. Planirano je da u rijalitiju provede nekoliko meseci, tokom kojih se očekuje da razjasni brojne konflikte i otvorena pitanja - tvrdi izvor blizak produkciji.

Podsetimo, Stanija je nedavno putem društvene mreže Instagram nagovestila ulazak u rijaliti. Ona je objavila zagonetnu poruku i fotografiju koja je odmah pokrenula lavinu komentara među pratiocima, a mnogi su zaključili da je time praktično potvrdila povratak pred kamere.