Aleksandra Subotić godinama je u ljubavi sa biznismenom Predragom Raspopovićem Pecom sa kojim ima sina.

Subotićeva je doživela u najmanju ruku neprijatnost kada ju je partner prevario sa tada najboljom drugaricom Majom Marinković, a javnost je brujala o njihovoj romansi. Ipak, starleta mu je oprostila aferu i nastavila zajednički život sa njim.

"Svaka žena je nekad prevarena"

Iako u javnosti ne govori mnogo o svemu što se dogodilo, Aleksandra je sada otkrila kako je uspela sve da prevaziđe i Peci pruži drugu šansu.

- Zato što sam ja takva. Smara me to, to je kao da je jedini muškarac na svetu da sam ja oprostila prevaru, kao da je to ne znam ni ja kakvo čudo. Žene to kriju, ali meni je to prva prevara u životu koju sam oprostila o kojoj je brujala cela Srbija. Svaka žena koju sam upoznala nekad je bila prevarena, tvoje je da pružiš šansu, ako je taj neko prokocka, tu se šansa više ne pruža zar ne. Ja sam oprostila tada i dala svoj maksimum, rešila da zadržim porodicu na okupu i smatram da nisam pogrešila. Desilo se šta se desilo, Petar je posle svega korektan - pričala je Aleksandra za Hype.

Luksuzna vila ljubavnog para

Aleksandra se nedavno pohvalila luksuznom vilom koju su kupili 2020. godine, a sada su je uredili baš po njihovom ukusu.

Kako se može videti, kuća ima nekoliko nivoa, a pored glavne zgrade, poseduju i nekoliko pomoćnih u kojima se nalaze teretana, spa-centar, garaže...

Vila sadrži i veliki bazen, košarkaški teren, ali i dečije igralište. Aleksandra je usnimila i "stan" na poslednjem spratu kuće koji je sa Pecom sredila za svoju porodicu.

Ono što je svakako najlepše u celom prostoru koji je luksuzno uređen - jeste nestvarna panorama koja se pruža iz dnevne sobe, sa gotovo staklenog zida.

Ona se pobrinula da u kući ima nekoliko velikih trpezarijskih stolova, a boravak krase posebno izrađene garniture. Veliko dvorište je ukrašeno palmama, a ulaz u vilu je sav u zelenilu.

Transformacija Aleksandre Subotić

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić vodila je borbu sa viškom kilograma, o čemu je javno govorila.

Aleksandra je u jednom trenutku imala 90 kilograma, a kako kaže, zbog nezadovoljstva je jela nezdravu hranu i zapustila se.

Ona sada na društvenim mrežama često daje savete ženama kako da se hrane,a otkrila je da trenutno ima 65 kilograma i da je zadovoljna izgledom.

Iako je dostigla željenu kilažu, Aleksandra je napisala da ima "traumu debljine" te da pažljivo vodi računa šta će jesti.

Njene mreže su danas prepune fotografija i snimaka u bikiniju, a kako možemo videti, ona zahvaljujući vežbama i redukovanoj ishrani nema ni gram sala.