Maja Marijana iza sebe ima dugu i uspešnu karijeru, ali se nikada nije libila da radi i teže poslove za koje drugi ne bi želeli ni da čuju.

"Od malena znam za rad"

Naime, pevaica je kao mala brala šljive tokom sezone kako bi zaradila novac.

Rođena je i odrasla u Beogradu, a retko ko zna da je kao devojčica obavljala poljoprivredne poslove na jugu Srbije i u Vojvodini.

U rodnoj kući svog pokojnog oca u selu nadomak Blaca provodila je raspuste, ali i kod bake u Srbobranu.

- Bilo je zanimljivih aktivnosti, od pecanja, kupanja u reci, do branja šljiva. Doduše, moja karijera branja šljiva je kratko trajala. Plašim se paukova jako, tako da sam zbog njih brzo i odustala od berbe šljiva - rekla je Maja Marijana za 24sedam I dodala:

- Od malena znam za rad, sezonski poslovi su za mene kao klinku predstavljali avanturu. Bilo da sam kod bake u Srbobranu ili na jugu, nikada nisam bežala od rada. U Toplici sam brala šljive i kupine, a u Srbobranu skidala metlice sa kukuruza.

Nedavno se povredila

Pevačica je pre četiri meseca doživela je slučajnu povredu koja joj je u potpunosti promenila svakodnevicu. Oporavak je bio izuzetno zahtevan, posebno jer živi u zgradi bez lifta, što joj je dodatno otežavalo kretanje.

– Štikla je kriva za sve. Nije mi bilo lako. Živim u zgradi bez lifta, nosila sam štake i svaki izlazak iz stana bio je prava borba - rekla nam je Maja.

Pevačica priznaje da joj je period u kojem je bila prinuđena da koristi štake psihički veoma teško pao.

– Jedva sam čekala da prestanem da nosim štake i da se vratim normalnom životu. Bilo je trenutaka kada mi je bilo baš teško, ali nisam želela da se predam - iskrena je pevačica.

U tim trenucima veliku podršku dobila je od kolega, a posebno ističe Ćanu, koja joj je prva pružila ruku pomoći.

– Ćana mi je prva od kolega prišla i ponudila pomoć. To su stvari koje se pamte ceo život. Kada ti je najteže, shvatiš ko su pravi ljudi - kaže pevačica.