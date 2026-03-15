Slušaj vest

Budući da se strasti ne smirivaju zbog otkazivanja koncerta u Spensu pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih", tim hrvatskog pevača Tonija Cetinskog je izgleda odlučio da celu krivicu preuzme njegova supruga Dubravka Cetinski, koja je i njegov menadžer. Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže i "zamuti vodu", zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

Ko je Dubravka Cetinski

Pevač Toni Cetinski ženio se tri puta, a trećom suprugom Dubravkom, koja je mlađa od njega 15 godina, oženio se 2014. godine. Oni su godinama u skladnom braku, a imali su tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i njenim Vinkovcima. Inače, par je pre nekoliko godina odlučio da napusti Zagreb i ode da živi u Rovinju.

1/9 Vidi galeriju Dubravka Cetinski i Toni Cetinski Foto: Dragan Kadić

Doživela moždani udar

Dubravka je u junu 2019. doživela moždani udar, ali joj je, zahvaljujući brzoj reakciji pevača i Hitne pomoći, život spasen i od tada taj datu slavi kao drugi rođendan.

- Da nije bilo njega, ne znam kako bi sve prošlo. Njegova prisebnost i ljubav bile su presudne u tim trenucima - rekla je Dubravka koja je želela da svoju priču podeli sa javnosti kako bi pomogla drugim ljudima.

- Dva dana pre nego što se sve desilo, osećala sam određene simptome, ali sam ih ignorisala. Imala sam blage trnce, ništa što bih shvatila ozbiljno. Međutim, trećeg dana sve se naglo promenilo, esna ruka i noga su mi se oduzele, počele da se grče i samo sam pala.

I pevač se prisetio tog kobnog dana i kako je shvatio da nešto nije u redu.

"Došao sam na terasu, video sam da se trese. Dobila je tumor na mozgu koji se manifestovao kao 'gran mal', što je zapravo teži oblik epilepsije, koliko ja razumem. Ne možete odmah znati šta je to. Nije bilo važno, onda je izdahnula, i onda sam mislio da je sve gotovo, ali to je proces kada se ona smiri i onda je nekako došla sebi", pričao je on.

Takođe, Tonijeva supruga svojevremeno je ispričala koje simptome je imala.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

1/11 Vidi galeriju Hrvatski pevač Toni Cetinski je dugi niz godina u skladnom braku sa Dubravkom Cetinski. Foto: Dragan Kadić, Printscreen

- Čuo sam je kako je viknula, a zatim pala. Kada sam došao na terasu, video sam kako se trese. Njen moždani udar manifestovao se kao 'grand mal', najteži oblik epileptičnog napada. Odmah sam pozvao hitnu pomoć i ostao uz nju sve vreme. U jednom trenutku sam pomislio da je kraj, naročito kada je duboko izdahnula, ali kasnije sam saznao da je to bio znak da se proces smiruje. Nedugo zatim, polako je počela da dolazi sebi.

Dubravka je na vreme bila zbrinuta u bolnici u Rijeci a ti dani su bili vrlo važni za njen oporavak.

- U početku mi je bilo jako teško, jer me obuzeo strah, a strah je najgori neprijatelj. Zato je podrška najmilijih bila presudna. Imala sam sreću da budem okružena suprugom, porodicom i majkom, koji su mi pomogli da prebrodim taj period. Stalno razmišljate: 'A šta ako se opet desi? Šta ako me ponovo zadesi isti problem?' To vas iscrpljuje. Ali u jednom trenutku morate da kažete sebi: 'Dosta! Moram da prevaziđem taj strah i nastavim dalje!' - objasnila je Dubravka koja je utehu pronalazila u veri.