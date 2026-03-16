Slušaj vest

Hrvatski pevač Toni Cetinski u poslednjem trenutku otkazao koncert zakazan za 8. mart u novosadskoj hali Spens, iako je na istoj sceni nastupao više puta tokom karijere.

Otkazao koncert zbog priče o izmišljenog logora

Cetinski je objasnio da je odluku doneo nakon što je čuo svedočenja ljudi koji tvrde da ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Prema njegovim rečima, nije želeo da ignorše patnju ljudi koji su izneli takve tvrdnje, pa je odlučio da koncert ne održi. Toniju četiri puta Spens nije smetao, a peti put jeste! Naime, u istoj dvorani nastupao – 2012, 2014, 2016. i 2023. godine – bez ikakvih primedbi.

1/5 Vidi galeriju Toni Cetinski nepoželjan u Srbiji Foto: Kurir.rs/Shutterstock, Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Petrović

Žena preuzela krivicu

Budući da se strasti ne smirivaju zbog otkazivanja koncerta u Spensu pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih", tim hrvatskog pevača Tonija Cetinskog je izgleda odlučio da celu krivicu preuzme njegova supruga Dubravka Cetinski, koja je i njegov menadžer. Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže i "zamuti vodu", zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

Sin muzičara

Cetinski je sin muzičara Mirka i majke Vinke. Od malih nogu je voleo da peva, ali se kao dete bavio sportom. No, sa 15 godina počeo je da svira na gitarijadama i u lokalnim bendovima - klavir i bubnjeve. Školovao se u Srednjoj turističkoj školi, ali je čitavog života želeo da se bavi muzikom, pa je išao u muzičku školu.

3 žene mu obeležile život

Prva velika ljubav Cetinskom je bila Antonela Butigan, koja se 1994. takmičila za Mis Dubrovačko-neretvanske županije. Toni je tada tamo nastupao, a "na prvu" se zaljubio u lepoticu Butigan. Naredne godine su se venčali, a 1998. su dobili i sina Kristijana. Pet godina su bili zajedno, a rastanak nije bio baš miran. Ipak, situacija se kasnije stabilizovala. Antonela se odselila u Nemačku, a Toni je sina viđao kad god je mogao.

1/4 Vidi galeriju Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Christian i ja se ne družimo koliko bi to trebalo, jedino zajedno letujemo. Bez obzira na sve, majka ga je veoma lepo vaspitala. Usmeren je na muziku i sport. Igra rukomet i tenis, a odličan je i sa gitarom. Trudim se da imam prijateljski odnos s njim - rekao je Toni 2012. godine.

- Očinstvo me neverovatno promenilo. Pravo je čudo koliko mi odrasli možemo da naučimo od dece - kazao je tada Toni za Glossy.

Drugi brak

Toni se 2007. godine u okolini Rovinja venčao sa Ivanom Nobilo, nakon sedam godina veze. Delovalo je kao da su idealni partneri - poslovni i privatni, a kruna svega bila je devojčica koju su dobili 2009. godine. Ipak, ni taj brak mu nije uspeo. Razveli su se 2012. godine, a Toni je kasnije priznao da je razvod doživeo kao svoj poraz. Inače, Ivana je ćerka poznatog zagrebačkog advokata Ante Nobila.

Krivična prijava

Ivana Nobilo podnela je protiv Tonija krivičnu prijavu 2015. godine, zbog navodne nebrige i neispunjavanja obaveza izdržavanja prema maloletne ćerke. Nobilo je tada protiv bivšeg supruga već vodila sudski spor zbog neplaćanja alimentacije

- Ne želim ovo komentarisati. Mogu samo kazati da pokušavam ispraviti sva dugovanja za koja nisam ni znao da postoje, a nastala su nakon njenih poslovnih poduhvata. Što se alimentacije tiče, nju naravno plaćam - preneo je tada Jutarnji.hr.

Foto: Arhiva

- Šteta je što Tonijeva ljudska veličina ne prati veličinu njegovog pevačkog talenta - kazala je tada Ivana Nobilo, potvrđujući da je u tom trenutku postojala tužba za alimentaciju na zagrebačkom Opštnskom građanskom sudu, kao i prijava zbog očeve nebrige i neispunjavanja obaveza prema tada sedmogodišnjoj ćerki.

Podela imovine

- Istina je da sam ja, dok smo bili u braku, podigla kredit u iznosu od 570.000 evra za kupnju dva stana na zagrebačkom Črnomercu. Toni je bio garant. Nakon razvoda podelili smo stanove i kredit na pola, a da prilikom te podele nešto nije bilo u redu, ne verujem da bi se s tim složili i Toni i njegov advokat - rekla je tada Ivana.

- Ja sam naknadno prodala svoj stan, pa su mi redosledom toga apsurdne optužbe o dugovima nastale radi mojih poslovnih poduhvata, kao i priče koje su doprle do mene, a prema kojima sam ja navodno stanove iznajmljivala, čupala parkete i odnela sav nameštaj. Što se apsurdnih optužbi prema kojima je Toni navodno zbog mene dizao kredite ili morao plaćati moja dugovanja tiče, to je jednostavno nemoguće jer su i krediti i firma bili ubeleženi na moje ime - tvrdila je tada Ivana Nobilo.

Treći brak

Pevač se oženio treći puti i to Dubravkom, koja je mlađa od njega 15 godina. Oženio se 2014. godine i njegova je menadžerka. Oni su godinama u skladnom braku, a imali su tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i njenim Vinkovcima. Inače, par je pre nekoliko godina odlučio da napusti Zagreb i ode da živi u Rovinju.

1/9 Vidi galeriju Dubravka Cetinski i Toni Cetinski Foto: Dragan Kadić

Istraga protiv majke



U tada teškom životnom periodu desila se istraga protiv njegove majke. Toniju je sve to teško palo, a Vinka i Mirko Cetinski 2017. godine su oslobođeni optužbi za malverzacije.

Pregazio čoveka



Toni je u novembru 2017. godine kolima naleteo na pešaka, Rovinjca Ibrahima Kevljanina , koji je ležao na putu. Čovek se nalazio iza oštre krivine , a Toni nije stigao da reaguje U ponedjeljak 26. avgusta 2019. godine, na suđenju u Opštinskom sudu u Pazinu, dva veštaka iznela su da je utvrđeno da Toni nije bio pod uticajem alkohola, niti droge, u trenutku nesreće.

Opštinsko državno tužilaštvo u Pazinu krajem decembra 2019. uložilo je žalbu na presudu kojom je u septembru Toni oslobođen optužbe da je 3. novembra 2017. izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stradao Ibrahim Kevljanin. Toni je optužbi oslobođen u septembru 2019. godine, ali je tužilaštvo podnelo žalbu po dobijanju pisane presude zbog bitne povrede odredbe kaznenog postupka te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

1/7 Vidi galeriju Toni Cetinski Foto: Damir Dervišagić, Damir Darvišagić

Cetinskom se tom optužnicom stavljalo na teret da je 3. novembra 2017. oko 13 sati upravljao vozilom iz suprotnog smera, protivno odredbama zakona o saobraćaju. Tada je svojim „mercedesom“ naleteo na Ibrahima, koji je, prema lekarskom izveštaju, bio u teškom alkoholisanom stanju.

Usmeno obrazlažući oslobađajuću presudu sudija je rekla da državno tužilaštvo nije uspelo da dokaže ni jedan deo optužnice.

Ona je pojasnila je da je pešak osoba koja hoda uspravno, gura kolica ili bilo što drugo radi u stojećem položaju na kolovozu, što u ovoj situaciji nije bio slučaj jer je Kevljanin ležao na podu.

Sudija je konstatovala da se u ovoj situaciji radilo o faktoru iznenađenja jer vozač nije očekivao da će osoba ležati na putu. Obdukcija tela nastradalog pokazala je da povrede koje je čovek doživeo nisu mogle biti smrtonosne.

