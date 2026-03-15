Bivša učesnica "Zadruge" Zerina Hećo poznata je po brojnim skandalima koji su je pratili kroz javni život.

Rijaliti

Zerina je bila i učesnica rijaliti programa gde su je pratili mnogi skandali. Ona je imala ljubavne romanse sa Vladimirom Tomovićem, buran odnos sa Banetom Čolakom, vezu sa plesačem Vladimirom Todorovićem.

Zerina je u jednom momentu obrijala glavu, što je bio veliki šok za sve ukućane, a neki su se i rasplakali. Ubrzo nakon toga napustila je rijaliti.

Inače, prvi Zerinin rijaliti bio je 2016. godine, kada je učestvovala u "Parovima" gde je ispričala je kako joj je sa 14 godina otkriven tumor, te da je bila podvrgunta brojnim operacijama kako bi se izlečila od te opake bolesti. Zerina je u tom rijalitiju imala intimne odnose s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom pevačice Goce Tržan, te započela emotivnu vezu sa Nikolom Lakićem, bivšim fudbalerom.

Burna veza

Zerina Hećo imala je i buran odnos sa pevačem Dadom Glišićem 2019. godine kada je govorila da ju je maltretirao, kao i da je pobacila njegovo dete, što je on oštro demantovao.

- Znam za Zerinin pobačaj, ali to se desilo mnogo nakon našeg raskida i nema nikakve veze sa mnom. Dete nije moje i to je lako uvideti prema tome kad smo raskinuli, a kad se desio pobačaj. Što se tiče medicinskih detalja i dokumentacije povodom tog događaja, s tim nikada nisam bio upoznat jer se sve dogodilo kada već dugo nismo bili u vezi - rekao je tada Dado za medije.

- Prvo da me žalite neću, ovo je fotografija borca. Ok ne mogu na noge, ok imam anoreksiju, šećer, aritmiju, depresiju, kolaps organizma, dehidraciju, Stokholmski sindrom, traume, nalaze biopsije čekamo, markere radimo sutra opet. Jer jbg valja dokazati narodu da si bolestan fizički. Jer pojedinci se sprdaju sa tim. Ništa fizički ne radi trenutno, ni creva ni želudac, bodu me u noge, jer u ruke nemaju gde više, ali dišem, još uvek dišem, i radi mozak - pisala je Zerina 2020. godine na Instagramu i otkrila šta sve nije u redu sa njenim zdravljem.

Princ na belom konju

Zerina je burnu prošlost ostavila iza sebe kada se udala za Grka koji joj je pružio život iz bajke.

Nakon venčanja promenila je ime u Atina Zerina Kandola i uživala u izobilju, luksuznim automobilima i putovanjima. Ljubav je iznenada pukla, te su se ubrzo razveli, a bivša rijaliti učesnica je nešto kasnije našla novog partnera.

Ni traga ni glasa

Iako je delovalo da je konačno našla sreću sa novim dečkom, Zerina je doživela moždani udar.

Na društvenim mrežama je otkrila šta joj se dogodilo i priznala da je ponovo završila u psihijatrijskoj bolnici, a onda je naglo nestala. U jednoj od poslednjih objava tvrdila je da otežano govori i da je izgubila funkciju jedne šake.

Poslednje fotografije Zerine su sa njenim ljubavnim partnerom, a nakon toga od nje nema ni traga ni glasa.

Nekoliko meseci Zerina se uopšte ne oglašava na mrežama što je uznemirilo njene pratioce koji su od nje gotovo svakodnevno navikli na objavu.

U jednom trenutku pojavila se i lažna umrlica Zerine Hećo, ali je ni to nije nateralo da progovori u javnosti.