Slušaj vest

Goga Gačić u žiži je javnosti od kada je objavljena vest da se razvodi od Marka Gačića sa kojim ima dvoje dece.

Pevač je nedavno govorio javno o prevari i krahu braka, a Goga je bila zatečena zbog njegovih izjava.

Porodična tragedija

Goga je progovorila o porodičnoj tragediji Darka Lazića i gubitku brata, te je otkrila da je i ona imala sličnu nenadoknadivu bol.

- Mi kolege znamo njega i njegovu porodicu, uvek smo tu da mu se nađemo. Velika tragedija je zadesila njegovu porodicu, zaista nemam dobru reč za to. Ja sam neko ko je isto izgubio sestru. Imala je 30 godina i samo joj je stalo srce, tako da ga potpuno razumem. Mnogo mi je žao, šaljem mu svu snagu da izdrži ovu bol - rekla je Goga za Pravo lice estrade i otkrila da je teško podnela gubitak najbliže osobe:

Foto: Instagram

- Meni je jako strašno bilo. Nikada taj trenutak ne mogu da zaboravim. Ona i ja smo odrasle zajedno. Razlika je bila između nas 7 godina. Nemam reči...

Velika tuga

Dragan Lazić je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Dragan Lazić sahranjen je na groblju u Brestaču, u prisustvu mnogobrojne porodice, rodbine i prijatelja.

Nakon odsluženog malog pomena, kovčeg sa telom pokojnika spušten je u raku uz jecaje i plač Darka i svih prisutnih.

Dragan će počivati pored svog oca Milana, koji je preminuo 2020. godine.

- Zbogom brate moj - izustio je Darko, nakon čega su sveštenici otpevali “Hristos Voskrese”.

Trpeza za pokoj duše pokojnika upriličena je u dvorištu porodične kuće u Brestaču

1/11 Vidi galeriju Aleksandra i Vanja pružile utehu Darku Foto: Nemanja Nikolić

Tužna simbolika

Ono što su mnogi primetili tokom povorke, koja je išla od porodičnog doma Lazićevih do groblja je da je beli kovčeg bio prekriven plavim peškirima. Peškiri na kovčegu pokojnika imaju simbolično i običajno značenje u pravoslavnoj (i šire balkanskoj) tradiciji.

U Sremu plavi peškiri na kovčegu imaju posebno simbolično značenje i vezani su za stari narodni običaj. Peškiri plave boje simbolišu žalost i smirenje jer plava boja simbolizuje tugu, tišinu i dostojanstvo u oproštaju. Takođe predstavljaju i nebeski mir. Veruje se da plava boja označava nebo i večni spokoj duše. U mnogim sremačkim selima, pa tako i u Brestaču, plavi peškiri se tradicionalno stavljaju kada je preminuo muškarac.

1/8 Vidi galeriju Sahrana Dragana Lazića Foto: Ilija Ilić

Peškiri predstavljaju i znak poštovanja porodice jer su oni poslednji dar i izraz časti prema pokojniku. Imaju i simboliku puta duše, što u narodnom verovanju znači da simbolično „prati“ pokojnika na putu ka večnosti. Predstavljaju i čistoću i oproštaj i zahvalnost porodice jer ih najčešće donose rodbina, prijatelji ili komšije.