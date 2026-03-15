OVO JE ISTINA O ĐANIJEVOM ZDRAVLJU! Nema više nagađanja, svi detalji sada su izneti javno
Supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija,Slađa Trajković, progovorila je o njegovom stanju nakon što su mu ugradili pet stentova.
Slađa je ispričala kako je pevač saznao da nije dobro zdravstveno:
– Cela istina je da sam ja proveravala svoje rezultate, a onda i on, te smo dobili nalog da se javimo kardiologu, jer je stanje bilo alarmantno. Nije se osećao loše, nego je na moj nagovor otišao da odradi običan pregled. Ugradili su mu pet stentova, ali dobro je, oporavlja se, imaće pauzu od posla sigurno mesec dana i mora da odmara. To što se desilo je intervencija, nije bio srčani udar kao što se priča, ali mora da se sredi, šetnja, odmaranje - priznala je ona, te dodala:
Slađa nastavila da iznosi detalje
- Takav život kakav vodi mora da ima posledice. Radi se noću, jede se gde stigne, stres, to ostavlja posledice, ali dobro će biti - konstatovala je folkerova supruga.
Na pitanje kako joj se čini Đani u "Pinkovim zvezdama", gde je menjao Zoricu Brunclik, koja je zbog zdravstvenih problema morala da napusti takmičenje, Slađa je odgovorila:
– Dobar je, očekivala sam da će biti upušteniji. Moram da kažem i da se zahvalim kolegama koje su stalno zvale, pisale i pitale za Đanija – istakla je za "Premijeru".
kurir / telegraf
