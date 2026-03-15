Slušaj vest

Nakon što je u petak sahranio svog rođenog brata, pevač Darko Lazić prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svom životu.

Pevač pokušava da smogne snage i nastavi dalje a tuga i bol koji prolazi njegova porodica zbog nenadoknadivog gubitka, ne prolaze.

Darko se nekoliko puta od sahrane brata oglasio emotivnim objavama o njemu pokazavši koliko mu nedostaje i koliko se teško nosi sa svim.

Sada je podelio setnu i emotivnu fotografiju gde sedi sa sinom pored reke i peca dok zalazi sunce.

Pevač izgleda tužno i odsutno, što govori o teškoći i praznini koju oseća.

Darko Lazić sa detetom peca Foto: Printscreen

U njegovom naručju sedela je njegova najmlađa ćerka Srna, koju je dobio sa suprugom Katarinom. Dok je brižni otac drži u krilu, devojčica mu bezbrižno pokazuje nešto ručicom.

Pevaču su ovih dana velika podrška i oslonac porodica i prijatelji koji su stalno uz njega. Koliko mu je porodica oslonac veliki pokazuje i to što objavu prati muzička numera Family (Porodica)

Svi uz pevača

Podsetimo, tragična vest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginuo Dragan Lazić (32), rođeni brat pevača Darka Lazića, zatekla je Anu Sević na snimanju "Zvezda Granda".

Tokom pauze, Darkova bivša supruga Ana Sević primila je telefonski poziv koji joj je srušio svet, nakon čega je briznula u neutešan plač.

Njen kolega, voditelj Milan Mitrović, svedočio je ovim jezivim scenama i jedva je smogao snage da sa knedlom u grlu nastavi svoj posao pred kamerama.

Darko Lazić izašao ispred kapije, klelao kod umrlice i ponavlja jedno Foto: Kurir

– Nekako sam uspeo da završim posao. Samo sam u jednom momentu video Anu kako plače i izbezumio sam se, odmah sam prišao da vidim šta se dešava, ona nije mogla ni da progovori – ispričao je Milan Mitrović, dodajući da mu je izuzetno teško palo da bude nasmejan nakon ovakve tragedije.

Inače, Ana se na svom profilu na Instagramu bolnim rečima oprostila od Dragana Lazića:

"Počivaj u miru, u mislima i sećanjima" - napisala je Ana.

Pogledajte dodatni snimak: