Pevačica Mia Borisavljević već dugo godina uživa u braku sa kolegom Bojanom Grujićem, a sa kojim je dobila dve ćerkice.

Iako na prvi pogled imaju harmoničan odnos, Mia priznaje da se i kod njih dešavaju rasprave kao i kod svakog bračnog para, a najčešće kao posledica njihove različitosti,

-Bojan i ja smo totalno različitih energija. On je riba u horoskopu, a ja blizanac, on je staložen, razmišlja, on tri puta meri pa onda seče. A ja sve suprotno– rekla je pevačica u emisiji Grand Specijal.

Iskreno o nesuglasicama

Međutim, Mia tvrdi da se sve različitosti prevaziđu kada je cilj isti.

–Mi bez problema i svađa dolazimo do cilja. Ja uvažavam njegovo mišljenje, on je čovek završio muzičku školu, svira 4 instrumenta, prošao je mnoga takmičenja i uvažavam njegovo muzičko mišljenje. Mi se nekako dopunjujemo, jer on ima nešto što ja nemam, i obrnuto– dodala je Borisavljevićeva koja je nedavno bila u bolnici.

Kao i u poslu, Mia i Bojan dopunjuju se i na privatnom planu kada je reč o roditeljstvu, a pevačica otkriva i ko od njih dvoje važi za strožeg roditelja.

–Ja svakako, on se uključuje samo kad je panična situacija, zato ga deca više vole. On je poziv u pomoć- skroz smeh je ispričala

STARS EP 589 14.03.2026. Izvor: kurir televizija