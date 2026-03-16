Miroslav Ilić ima zavidnu karijeru iza sebe dugu skoro pola veka. Ranijih godina, nastupi i turneje pevača izgledale su mnogo drugačije nego danas, a jednom prilikom kompozitor Dragan Aleksandrić govorio je o druženju sa pevačima.

Dragan se prisetio situacije kada je se sa Šabanom Šaulićem i Miroslavom Ilićem vraćao iz provoda, pa ih je zaustavila policija

- Bilo je to drugo vreme. Sedeli smo satima u kafanama, Šaban Šaulić, Miroslav Ilić i ja. Miroslav je fizički vrlo jak i mogao je da podnese mnogo pića, ali se onda "ukrsti" i ne zna šta je radio - rekao je kompozitor pa nastavio

- Jednom nas je policija zaustavila, a ja sam rekao: "Nemojte ga, umrla mu je majka", i pustili su nas. Posle nekoliko dana opet nas zaustave i pitaju: "Je l' mu opet umrla majka?" - ispričao je Aleksandrić kroz smeh u emisiji "Pričaonica".

Miroslav Ilić voljen je na prostoru cele bivše Jugoslavije

Aleksandrić je prokomentarisao i ponašanje današnjih muzičar.

- Nije to sto posto dostojanstveno, ali nije ni ružno. Pa, ne možeš ti Kemiša da nateraš da legne na pod. Neke druge možda možeš, ali takav je posao. I ja sam to radio. Tu je bilo para, sačuvaj Bože, ali meni novac nikada nije bio najvažniji - rekao je muzičar.

Foto: Ana Paunković

Miroslav ljut na Aleksandrića

Dragan je u velikoj životnoj priči koju je dao za Kurir, govorio i kako je upoznao Miroslava ali i kako se njihovo druženje prekinulo.

- S Miroslavom ti je to ovako: odem jednom, davno je to bilo, možda i pre pedeset godina, do Čiče Obrena Pjevovića i on mi kaže: "Slušaj, imam jedno naše dete, odličan pevač, mislim da može da bude od njega nešto." I dovede on Miroslava. Bio je klinac, mlađi od mene godinu dana. Ja napravim "Devojku iz grada" i "Vesna stjuardesa".

Što se tiče Miroslava, često se tu danas spekuliše o našem odnosu. Ja sam njemu napravio najveće hitove, praktično sam ga stvorio. Nisam u svađi s njim, ali on se naljutio na mene što sam tužio menadžera njegovog. Prešao me je. Taj menadžer. Za reklamu za jednu peć išle su dve moje pesme dve godine zaredom. Oni su uzeli pare. I ja kažem: "Ako si, i treba da uzmeš pare, al' gde sam ja?!" Tvoj menadžer uzima 10.000 evra, a ja ni dinara! A pevaš moje pesme! Pa pazi, 37,6 posto je povećana prodaja peći otkako su krenule te reklame! U svakom slučaju, ja na Miroslava nisam ljut i nismo se ni svađali. Eto, i to da se zna. Kolege mi se slabo javljaju. Jedini koji je ostao dosledan kao čovek je Beki Bekić, ovi drugi baš i ne.