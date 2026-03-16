Indira Levak pevala je u srcu Beograda a svojoj publici je spremila i goste iznenađenja, a jedna od njih je bila Goca Tržan.

Na koncertu je nastala prava pometnja kada se pojavila Tržanova, a pevačica je i dodatno začinila atmosferu svojim obraćanjem.

"Godinama se ložim na tebe"

U jednom trenutku, Goca je u lice saopštila Indiri da je godinama slaba na nju.

Posle prve pesme Indira je pipkala Gocu i shvatila da nema čarape, a onda je nastao haos.

- Što volim ovo kad žena ne obuče čarapice kao ja, ovo su bose noge, nemaju celulita. Je l' ti to meni namerno radiš, šta? - upitala je Indira.

Goca je odmah odgovorila:

- Ja tebe godinama gledam polu-golu i godinama se ložim na tebe - rekla je Goca, a Indira povikala:

- Opa batooo! Ljubavi, usreći me i usreći ove ljude - dodala je Levak.

Bez dlake na jeziku

"Ja bih te tukla"

Poznato je da je Goca nema dlake na jeziku, te je vrlo direktna i iskrena, a nedavno je i Luni Đogani u emisiji sasula sve u lice.

Naime, Tržanova je bila gost u njenoj emisiji kada je otvoreno komentarisala učešće u rijalitiju i turbulentne situacije koje je Luna doživljavala u Zadruzi.

Goca je surovo i u lice dala sud o njenom učešću, te je spomenula i Anabelu Atijas.

- Poznajem te otkad si bila dete i moram da ti kažem da nisi normalna što si ušla u to sr*nje. Jesi li ti normalna? Zašto si to uradila sebi? Da sam imala priliku, ja bih te tukla - izjavila je Goca, pa je otkrila šta je rekla Anabeli:

"Sve bih vas zapalila"

- To sam rekla i tvojoj majci. Pitala sam je: "Zašto ono dete za kosu nisi izvukla odande?" Vrlo sam direktna u tom smislu. Rekla sam joj i: "Sve bih vas zapalila". To nije rijaliti, već socijalni eksperiment. Nikada ne bih ušla u takvu vrstu programa. Zadržavam poštovanje prema tebi kao detetu koje je odrastalo pored mene, ali da sam ja tvoj roditelj, izvukla bih te za kosu, pa makar prodala sve, samo da te ne dovedem u situaciju da potpuno odlepiš.

Luna Đogani, ćerka Anabele Atijas, tokom učešća u rijalitiju uplovila je u emotivnu vezu sa Markom Miljkovićem, sa kojim se ljubav nakon izlaska iz rijalitija krunisala brakom. O svom zetu pričala je javno pevačica ističući da joj se mišljenje promenilo.

kurir/telegraf