Slušaj vest

Milica Dabović ostvarila je svoju veliku želju. Bivša sportiskinja, gradi kuću nadomak Beograda, a sada je otkrila kako protiču radovi. Ono što se na fotografijama može videti je to da je Milica odlučila da napravi veliku kuću u kojoj će uživati sa svojim naslednikom.

Radovi teku u punoj brzini, pa su već sada postavljeni veliki prozori, dok se unutra uveliko postavljaju cevi i vodokotlić u kupatilu, a Milica ne krije koliko je ponosna na svaki novi korak u izgradnji svog doma iz snova.

- Moj cilj je da moje dete ima sve na svetu, za njega živim. Nema ništa lepše od svoga doma i male porodice, ali odabrane - istakla je nedavno Milica.

Foto: Instagram

Sanjala o ovome 10 godina

Ona se nedavno na društvenim mrežama osvrnula na izuzetno težak životni period, kada su joj, kako kaže, uzeli sve što je imala posle reprezentativne karijere, te je ostala sama, trudna i bez dinara. Ipak, od svojih snova nikada nije odustala.

1/7 Vidi galeriju Milica Dabović gradi kuću Foto: Printscreen/Instagram

- Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno. Danas stojim čvrsto na nogama, ponosna sam i srećna -ispričala je bivša košarkašica za "Blic".

Kako je naglasila, danas je ispunjena i mirna, a za ostvarenje ovog sna bio joj je potreban i "vetar u leđa" koji joj sada pruža njen partner, koji je voli i čuva "kao malo vode na dlanu".

Jasan cilj

Milica Dabović je priznala da je profil na sajtu za odrasle otvorila sa jasnim ciljem, da sebi i svom sinu Stefanu obezbedi krov nad glavom, jer je ostala bez svega što je zaradila tokom bogate karijere.

- Hajde ja da znam zašto sam ovo uradila, zašto sam ja otvorila profil? Da sebi napravim dom - izjavila je Dabovićeva, a zatim šokirala detaljima o bivšem partneru Šimetu:

- U jednom trenutku Šime, sa kojim sam se zabavljala a osvajala celi svet, stavljao mi je pištolj na čelo i govorio: 'Hajde, diži pare!'".

Ona objašnjava da ju je bivši partner finansijski uništio zbog kocke, do te mere da joj je uzeo i poslednju stvar koju je imala za dete.

- Vrhunac je bio kad sam mu ja dala i tu poslednju šansu, a on me izbaci ispred zgrade sa Stefanom i ukrade kolica. Prodao ih je jer mu je trebalo za kocku - ispričala je Milica.