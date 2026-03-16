Slušaj vest

Svaka emisija Pinkove zvezde, donese neke nove rasprave između članove žirija. U vikendu koji je iza nas, u pomenutom muzičkom takmičenju Viki Miljković ušla je u sukob sa Draganom Stojkovićem Bosancem.

Svađa je naravno nastala kada se Viki borila za svog kandidata. Bosanac je bio jedini član žirija koji je ovom takmičaru dao glas "Ne", što je izazvalo izuzetno oštru reakciju pevačice. Viki nije mogla da prećuti, pa je odmah stala u odbranu svog kandidata, nakon čega su u studiju počele da sevaju varnice.

- Bosanac, sve bih se ja sa tobom složila kad bi te iste zamerke našao i izgovorio takmičarima koji su duplo stariji od njega, a ti tad prećutiš i kažeš: 'Pa može i ovako' – rekla je Viki.

Bosanac joj nije ostao dužan, te je zahtevao konkretne primere za njene optužbe:

- Kome sam prećutao i šta, nemoj paušalno, ja sam rekao konkretno. Koji pevač, na kom mestu, i koja pesma - rekao je Bosanac.

- Ja se ne sećam ni moji kandidati koji pesmu su pevali. Ako neko sa svojih 15 godina - počela je Viki, ali ju je kompozitor oštro prekinuo.

- Ja godine ne uvažavam – vikao je Bosanac.

- Ali kako smo kod tvoje Darie uvažili, i ona je imala sitnice koje nisu bile dobre – rekla je Viki.

– Što si glasala za Dariju – pitao je Bosanac

Ovo pitanje je potpuno izbacilo pevačicu iz takta, te mu je brutalno odbrusila, izgovorivši reči koje niko u studiju nije očekivao:

- Zato što je fantastična u kompletu, ja nisam nadžak baba, kao što si ti nadžak deda. Mogli smo da idemo u sitna crevca. Godinama si tražio to u, a, i , e, 20 godina sediš po takmičenjima i tražiš to, a nijednu zvezdu nisi izrodio – vikala je Viki.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Mi smo glumci

Dragan Stojković Bosanac iskoristio je jednom priikom vreme pred početak snimanja "Pinkovih zvezda" da porazgovara s novinarima.

U jednom trenutku potegla se tema o njegovom honoraru u ovom formatu, što je on prokoemntarisao na duhoviti način.

- Imam penziju, ne može biti bolje. Ovde imam sto evra, 11.000 dinara, dosta je. Ovo je kao petina dobre penzije.

Šta kupite za tih sto evra?

- Malo margarina, malo parizera, malo ljute papričice i hleba.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Imate li za gorivo?

- Ovde se vozim.

Da vas pitam za neke aktualne teme vezane za "Pinkove zvezde". Najzanimljivije su nam ove vaše rasprave u takmičenju. Kako vi na to gledate? Šta se dešava iza kamere? Da li je to samo za potrebe snimanja?

- Mi smo sad glumci.

Ko je najbolji glumac?

- Ja samo čekam kada će me pozvati da odigram neku rolu.

Zorica Brunclik je rekla da Viki za mentora uzimaju kandidati iz Bosne jer je ona organizovala audiciju u Sarajevu. Kako vi na gledate?

- Ja?

Pa da, vaš komentar.

- Ja ne trebam da to gledam.

Mi gledamo, a vaš komentar.

- Učesnik nema pravo da komentariše.

Ali imate pravo na mišljenje.

- Imam, koje ne bih iznosio.

A zbog čega?

- Zato što želim da budem fini.

E pa dobro, i to poštujemo. Naše je da pitamo. Interesantno nam je bilo kad je Jelena Karleuša pala pored vas. Kako joj vi niste pomogli?

- Pa pored mene, obično, ko god sedne, on padne. Ne bi o sebi, ali moram. Je li tako?

Desingerica, čini nam se, sve vas više i više ceni i poštuje. Uvažava vaše mišljenje, iako vam se usprotivi kad kad.

- Dobar je to učenik.