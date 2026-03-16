Peđa Jovanović održao je sjajan nastup na Malti o kojem će se sigurno još dugo pričati. Interesovanje za njegov dolazak bilo je ogromno, a karte su gotovo rasprodate mesec dana unapred.

Klub u kojem je pevao bio je ispunjen do poslednjeg mesta, okupilo se oko 1.100 ljudi, čime je oboren rekord posećenosti.

Publika od prvih taktova na nogama

Publika je od prvog trenutka bila na nogama, a Peđa je nizao svoje hitove, ali i popularne pesme drugih izvođača, kavere koje je otpevao prethodnih godina, pa je atmosfera tokom cele večeri bila na zavidnom nivou.

Posebno iznenađenje večeri bila je specijalna gošća, mlada pevačica Anastasija Rilak, koja se Peđi u jednom trenutku pridružila na sceni. Njih dvoje su zajedno otpevali njegov duet s Breskvicom "Nemoguća ljubav" i evergrin Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Jorgovani" i izazvali oduševljenje publike, koja je s njima pevala uglas.

Nastup za pamćenje

Nakon Peđinog nastupa, Anastasija je imala svoj deo nastupa, tokom kojeg je izvela niz pop i folk hitova i dodatno podigla fantastičnu atmosferu koja je tokom cele večeri bila u klubu. Njena energija i snažna interpretacija brzo su osvojile publiku, pa je klub bio u pravom transu.

Jedno je sigurno publika na Malti će ovaj nastup dugo pamtiti, jer su Peđa Jovanović i Anastasija Rilak priredili sjajnu žurku.