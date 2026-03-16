Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je izgubio život prošle nedelje, 11.3. 2026. godine u saobraćajnoj nesreći.

Dragan je bio momak koji je voleo život i ljude. Bavio se pevanjem, voleo je ribolov i motore, a jednom prilikom govorio je i o tome koju partnerku svog brata najviše voli. Darko je u ono što je javnost bila upućena bio u braku sa Anom Sević, Marinom Gagić, bio je u vezi i sa Barbarom Bobak, a sreću je pronašao pored Katarine Lazić, koja je ogromna podrška Darku i njegovoj porodici u ovim teškim trenucima.

Baš o njoj, Dragan je jednom govorio na dan venčanja njegovog brata i Katarine i tada je otrkio da je oduvek želeo da Katarina bude supruga njegovog brata.

- Danas sam najraspoloženiji, ovo je četvrti put da mi se brat ženi, a prvi put pravi svadbu - rekao je Dragan Lazić tada za Hajp.

Osim toga, Dragan je prokomentarisao izabranice svog brata, te otkrio koja mu je, između Marine, Ane i Kaće najdraža.

- Snaju znam preko 15 godina, rekao sam joj da nju volim najviše od svih snaja, ne zato što se udaje za mog brata danas već zaista to mislim - priznao je Dragan sa osmehom.

Oprostila se od devera snimkom sa svadbe

Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, neutešna je nakon smrti devera Dragana Lazića. Ona je sada smogla snage da se oglasi i pokaže niz uspomena na dragog Lazića.

Katarina je odlučila da mu posveti snimak, koji je sa svima podelila na svom Instagram nalogu uz bolne reči:

- Nikad nisam volela da se opraštam od ljudi koje volim preko Instagrama. Oni nisu ovde, na mrežama. Oni žive u našim uspomenama, mislima i srcima. Zato nisam želela da se ovde opraštam. Neke stvari pripadaju srcu i tišini, a ne objavama. - napisala je sa velikim bolom Darkova supruga.

