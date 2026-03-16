Goran Ratković Rale nedavno je primljen u bolnicu u Beogradu gde ga očekuje operacija srca. On je tada obavio sve preglede, a hirurška intervencija biće obavljena 26. marta.

Uslikan ispred bolnice

Rale je, piše Blic, završio sve što je potrebno od papirologije i sada u svom domu čeka dan kada će otići na operaciju. Ana Nikolić je sve vreme uz njega, a bila je s njim i kada je nedavno išao u bolnicu na preglede, kada ih je uslikao fotograf Kurira.

Podsetimo, Rale je po izlasku iz bolnice odmah otišao kod Ane u hotel, gde živi već određeni period jer joj se renovira stan, kada su ga slikali paparaci.

- Dobro sam, ne znam kad će me primiti na operaciju, danas posle tri sata ću saznati. Juče sam završavao sve oko papirologije. Ana je u hotelu, tražim neku maramu za nju, ne mogu da nađem - rekao je tada Rale kratko, a potom se uputio u hotel.

Nakon nekoliko sati, Ana Nikolić je izašla napolje, u stajlingu koji je bio i te kako upečatljiv za dan.

Pevačica je na sebi imala providnu haljinu celu u cirkonima ispod koje se nazirao donji veš, preko je nosila kaput bordo boje, na glavi je imala mrežicu i tamne naočare za sunce.

Danima se osećao loše

Podsetimo, Goran Ratković Rale danima se osećao loše, iscrpljeno i bez snage, a tegobe je pripisivao virusu koji je nedavno preležao.

Umor, otežano disanje i malaksalost postajali su sve izraženiji, ali poznati muzičar nije želeo da diže paniku. Ipak, zahvaljujući upornosti njegove partnerke, pevačice Ana Nikolić, situacija je dobila potpuno drugačiji epilog! Kao što je Kurir prvi pisao ona ga je nagovorila da ode na pregled i lekari su ustanovili ozbiljan problem sa srcem i preporučili hitnu operaciju srčanih zalistaka.

Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Kako smo saznali, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

Ana ga naterala da zakaže pregled

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.

Nakon detaljnih analiza i pregleda lekari su ustanovili da Rale ima ozbiljan problem sa srčanim zaliscima i da je neophodna operacija u što kraćem roku. Vest je, prema rečima upućenih, zatekla sve ljude u kompozitorovom okruženju.

- Bio je u šoku. Nije mogao da veruje da je stvar toliko ozbiljna. Mislio je da je samo iscrpljen - kaže sagovornik.

