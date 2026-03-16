Slušaj vest

Radiša Trajković Đani trenutno se nalazi u bolnici, nakon što je osetio da mu se zdravstveno stanje pogoršava. Njemu je odrađena hitna operacija, pa mu je ugrađeno pet stentova. Njegova suoruga Slađa Trajković se nakon operacije oglasila za Kurir i otkrila u kakvom je stanju sada pevač.

Domaći mediji posetili su kraj u kom živi pevač sa porodicom, gde su razgovarali sa komšijama. O njemu niko nema lošu reč, osim što mu zameraju brz život i konzumiranje alkohola.

- Jako mi je bilo žao kada sam čula. Đani je kralj, čovek iz naroda i svi ovde ga volimo i poštujemo. Trebalo bi da povede računa jer je već u nekim ozbiljnijim godinama. Alkohol i neuredan život, kao i malo sna zbog posla, verovatno su ostavili traga na zdravlje. Baš ću reći Slađi da ga pozdravi ako je budem videla - kaže prodavačica iz marketa koji se nalazi u prizemlju luksuzne zgrade u kojoj pevač živi, z Informer

1/4 Vidi galeriju Đani u skupom automobilu stigao na snimanje Pinkovih Zvezda Foto: Antonio Anhel/ATA Images

"Voze ga sinovi"

Komšija iz zgrade pored Đanijeve ima samo reči hvale za popularnog pevača.

- Đanija srećem često. Retko vozi sam, najčešće ga voze sinovi. On mnogo radi i trebalo bi malo da ukoči. Takav je život tih pevača, pogotovo onih koje narod voli. Dobar je čovek, uvek nasmejan, uredno se javi i pozdravi - rekao nam je on.

Sličnog mišljenja je i jedna komšinica koja često viđa pevača u kraju.

- Viđam ga ponekad kada izlazi iz zgrade ili kada se vraća sa puta. Uvek je raspoložen i ljubazan, nikada nije prošao, a da se ne javi. Baš nas je rastužila vest da je imao zdravstvenih problema, ali verujem da će se brzo oporaviti jer je veliki borac - rekla je ona za Informer.