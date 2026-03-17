TIFA OD OBAVEZA NIJE STIGAO NI DA OFARBA KOSU! Roker na aerodromu gledao seriju na telefonu, evo kako izgleda na letu za Sarajevo (KURIR PAPARACO)
Mladen Vojičić Tifa često je na relaciji Beograd-Sarajevo. Naša ekipa uslikala je pevača Bijelog dugmeta na beogradskom aerodromu, kad se uputio u svoj rodni grad, gde je proveo nekoliko dana.
Tifa je na aerodrom stigao dosta ranije kako ne bi zakasnio, a vreme do ukrcavanja proveo je gledajući seriju na svom telefonu. Nije obraćao pažnju na to što su ga neki ljudi prepoznali i radoznalo posmatrali. Sve vreme nije skidao pogled sa ekrana.
Vojičić je bio u svom prepoznatljivom rokerskom fazonu, u farmerkama, košulji, crnoj kožnoj jakni i patikama.
Kako stalno nastupa širom regiona s Bijelim dugmetom, roker verovatno nije imao vremena da se posveti svom fizičkom izgledu, pa nije stigao da se ofarba. Kad se ukrcao u avion, seo je na svoje mesto i strpljivo čekao poletanje.
Tifu smo sreli i prilikom povratka iz Sarajeva. Čim su ga primetili, zaposleni na sarajevskom aerodromu su ga odmah opkolili i počeli da pričaju s njim. Pobrinuli su se da ima najbolju moguću uslugu, pa su ga animirali do polaska. Za razliku od Beograda, Tifa je za put odabrao malo svetlije boje, a od radoznalih pogleda skrivao se iza kačketa.
Podsetimo, Mladen je svojevremeno govorio o svom rodnom gradu Sarajevu i tri prsta koja je podigao na jednom koncertu, a što su mu Sarajlije zamerile.
- Pravi Sarajlija? To ti je: "Niko nikoga ne j**e." Znači, voziš po svome. Ne pušim ja nikome. A to što su mi zamerali za ona tri prsta... Pokazaću ja ne samo tri prsta... Ko meni može da nešto zabrani. Mrzim onu floskulu: "Ovo je moj grad, on mi je dao..." Šta mi je dao ovaj grad? Dao mi je k***c. Ja sam ovom gradu dao. A moji autoriteti više nisu živi, a to su moji roditelji. Nikome ja ne treba da polažem račune. Tri puta sam brutalno pretučen tokom rata. Ali budala je bilo i tokom rata, a bilo ih je i pre rata. Biće ih uvek. Intelektualna je nemaština, ljudi su veoma površni. Sve možeš da kupiš dubinom svog džepa i nekom titulom - ispričao je Tifa za Balkan info.
