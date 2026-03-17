Milan Popović godinama važi za čoveka koji uspešno balansira između poslovnog sveta i privatnog života, ali retko kad javnost ima priliku da ga vidi u opuštenijem ili porodičnom okruženju. Upravo takva scena zabeležena je u nedelju ujutru, kada smo ga sreli na liturgiji u jednom od najznačajnijih pravoslavnih hramova u Srbiji-Hramu Svetog Save na Vračaru.

U ranim jutarnjim časovima, dok su se vernici polako okupljali na nedeljnoj liturgiji, među njima se pojavio i Popović. Biznismen je u hram stigao bez pompe, diskretno se uklapajući u masu vernika koji su došli da prisustvuju službi.

Zna za red

S generacije na generaciju

Posebnu pažnju privuklo je to što je sa sobom poveo mlađeg sina, s kojim je zajedno stajao tokom bogosluženja. Njih dvojica su mirno pratili liturgiju, a kralj bakra je u nekoliko navrata razgovarao s naslednikom, strpljivo mu objašnjavajući pojedine delove naše hrišćanske vere. Posmatrajući ih sa strane, moglo se primetiti da biznismen veliku pažnju posvećuje tome da sina od malih nogu upozna s pravoslavnom tradicijom i duhovnim vrednostima.

Iako je javnosti najpoznatiji po svojim poslovnim uspesima, ali i emotivnim izborima, Milan je jednom prilikom ispričao da je vera važan deo njegovog života. On važi i za velikog dobrotvora Srpske pravoslavne crkve.

Tokom službe Popović je stajao među vernicima, bez ikakvog pokušaja da privuče pažnju, mada smo ga mi primetili. U nekoliko navrata prišao je ikonama, pomolio se, dok je njegov naslednik radoznalo posmatrao sve oko sebe.

Oni koji su se zatekli u hramu primetili su da je odnos oca i sina bio pun topline. Popović je povremeno spuštao glas kako bi sinu objasnio šta se dešava tokom liturgije, dok je dečak pažljivo slušao. Popović očigledno nastoji da, uprkos brojnim obavezama, pronađe vreme za sina i da ga uvede u vrednosti koje smatra važnim.

Nakon završetka službe Popović je sa sinom još nekoliko minuta ostao u hramu. Sačekao je sveštenstvo, s kojim je otišao u parohijski dom. Ovaj prizor još jednom je pokazao da i ljudi iz javnog života imaju svoje trenutke tišine, vere i porodične bliskosti.

U veri

Hram Svetog Save na Vračaru već decenijama predstavlja mesto gde se okupljaju vernici iz svih delova Beograda, ali i turisti koji žele da vide jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu. Nedeljne liturgije posebno su posećene, a među prisutnima se često mogu videti ljudi iz javnog života koji, poput ostalih građana, dolaze da pronađu trenutak mira i duhovnosti. Tako je bilo i tog jutra kad smo Popovića zatekli u hramu. Atmosfera je bila svečana i mirna. Zvonjava zvona, pevanje crkvenog hora i miris tamjana ispunjavali su prostor hrama, dok su vernici strpljivo pratili tok liturgije.