Slušaj vest

Severini su u poslednje vreme zbog njenog čudnog ponašanja leđa okrenuli mnogi prijatelji, a među njima i njena dugogodišnja bliska drugarica Iva Radić, saznaje Kurir.

Foto: Printskrin

Hrvatska pevačica trenutno prolazi kroz vrlo težak period na privatnom planu, a jedan od razloga je i taj što joj se krug prijatelja polako rasipa.

Kako nam priča naš izvor, glavni krivac za to je ona sama.

Zavladao muk

- Severinu u poslednje vreme skoro niko ne prepoznaje. Ona kao da je postala druga osoba. Potpuno se promenila i to je mnogima od njenih bliskih prijatelja jako zasmetalo. Pokušali su više puta da razgovaraju s njom i da joj ukažu gde greši i na poslovnom i na privatnom planu, ali bezuspešno. Kad su shvatili da s njom više ne može normalno da se razgovara, krenuli su svojim putem. Severina će shvatiti da je pogrešila kad-tad, ali sad je kasno. Ti ljudi su joj zauvek okrenuli leđa i više se neće baviti njom jer su shvatili da od toga nema vajde - priča nam naš izvor blizak pevačici.

Foto: Printskrin

Iva Radić bila je dugogodišnja Severinina prijateljica. Do kraha prijateljstva između njih dve došlo je još pre godinu dana, a to je moglo da se nasluti kada su izostale njihove tradicionalne emotivne čestitke za rođendan. Severina je Ivi svake godine javno čestitala dan rođenja, a onda je prošle godine na Ivin rođendan s pevačicine strane vladao muk. Ubrzo potom ni Iva njoj nije čestitala.

Foto: Printskrin Instagram

Iako su još tada neki govorili da to možda ne znači da su u lošim odnosima, činjenica da se Iva i Severina više ne prate na Instagramu bila je i više nego jasan pokazatelj da je njihovom prijateljstvu došao kraj. Sudeći po tome da su na fotografijama na kojima su njih dve sa zajedničkim prijateljima svi drugi označeni osim Ive, čini se da je jedna od njih blokirala onu drugu.

Severina je na svoj poslednji rođendan okupila najbliži krug prijatelja i s njima proslavila svoj dan, dok Ive na proslavi nije bilo.

- Da bih bila ono što danas jesam, morala sam izgubiti mnogo ljudi, vremena, stvari, uverenja, zajednica i odnosa, doživeti mnoga razočaranja... Sve to misleći da ih moram imati, da mi pripadaju i da su uslov za moju sreću - poručila je Iva povodom svog rođendana, ne otkrivši misli li pri tome na dugogodišnju (bivšu) prijateljicu Severinu.

Inače, pre pet godina hrvatski portal 24 sata pisao je da bivša manekenka navodno nije podržala Severinu u jednoj bici koju je vodila u školi, što pevačici nije bilo drago. Na kraju su izgladile odnos i nastavile da neguju prijateljstvo, a Iva nakon toga nije propustila priliku da Severini javno pruži podršku. Šta se ovog puta dogodilo, nije poznato, jer njihovi prijatelji o sukobu ne žele da govore.

Poznato je da je Severina ranije imala niz javnih svađa i prekida prijateljstava, a neke je kasnije uspela da obnovi, pa se mnogi nadaju da će Iva i pevačica rešiti razmirice i ponovno se družiti kao nekad. One su često zajedno putovale u daleke zemlje, a boravile su i u Ivinoj kući u Istri.

Foto: Printskrin

Severina nam nije odgovarala na pozive i poruke za komentar.

I s njima je zaratila

Podsetimo, jedna od onih koja se našla na Severininoj blok-listi bila je i voditeljka Nikolina Pišek, koja je ispričala da se pevačica na nju naljutila i da su se posvađale zbog Milana Popovića, s kojim je ona svojevremeno bila u vanbračnoj zajednici.

Severina godinama ne razgovara ni sa rođenom sestrom Marijanom Popović, koja ju je optužila i prijavila policiji za fizički napad, a puno se šuškalo i o odnosu pevačice i njenog menadžera Tomice Petrovića. On je, dok je bio aktuelan njen brak s Igorom Kojićem, prestao obavljati tu dužnost, a veoma brzo nakon razvoda ponovno su počeli da sarađuju.

Foto: Kurir

Kurir.rs

