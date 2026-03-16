Tragična pogibija Dragana Lazića, rođenog brata pevača Darka Lazića, koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći, šokirala je čitav region.

Darko Lazić se, slomljen od bola, zakleo da će večno čuvati uspomenu na svog brata. Kako bi ispoštovao Draganovu veliku ljubav prema ribolovu, pevač je nedavno okupio društvo i otišao na pecanje, a sa sobom su poneli i fotografiju tragično nastradalog mladića, što je Darko objavio na svom Instagram profilu.

Ova emotivna objava duboko je potresla javnost, a posebno je reagovala pevačica Milica Todorović.

Smrt koleginog brata ju je potpuno dotukla, te je ispod fotografije ostavila srceparajući komentar: "Mile moj", dodavši emotikon koji plače i srce.

Potresni detalji nesreće

Prema nezvaničnim saznanjima, do nesreće je došlo kada je Lazić, koji je upravljao motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim vozilom.

- Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Dragan je u tom trenutku još davao znake života, ali je nažalost preminuo u sanitetu na putu do bolnice - kaže za Kurir izvor upoznat sa slučajem.

Na mestu nesreće nalazi se policija, koja obezbeđuje područje do dolaska nadležnog tužioca.

- U toku je uviđaj. Policija je na licu mesta i čeka se tužilac kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara motocikla i automobila - dodaje sagovornik.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do sudara, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.