Iako nije retkost da se u "Beloj kući" s vremena na vreme krše određena pravila, ovog puta je Veliki šef morao oštro da reaguje na neposlušnost takmičara.

Iako rijaliti učesnici najčešće ostaju bez honorara zbog toga što odluče da spavaju u vreme kada to nije dozvoljeno u Beloj kući, sada je situacija drugačija.

Naime, povod za ovu rigoroznu odluku bila je današnja igrica koja je organizovana za sve takmičare. Trojica učesnika: Lepi Mića, Luka Vujović i Sale Luks odbili su da učestvuju u ovom zadatku.

Zbog ovog propusta i direktnog ignorisanja obaveza, Veliki šef je doneo odluku da ih udari po džepu.

Učesnici kažnjeni nedeljnim honorarom

Njih trojica su strogo kažnjeni oduzimanjem nedeljnih honorara. Ova kazna jasno pokazuje ostalim učesnicima da se izbegavanje dnevnih zadataka i kršenje osnovnih pravila u "Eliti 9" nimalo ne toleriše.

Honorar Lepog Miće

Podsetimo, prema ranijim informacijama, Mićin honorar iznosi 1.200 evra nedeljno, a veruje se da je ta cifra rasla iz sezone u sezonu.

