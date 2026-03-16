DINČA POSVETIO PESMU POKOJNOM DRAGANU LAZIĆU! Reči diraju pravo u srce, najemotivniji SNIMAK koji ćete pogledati danas
Brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je 11. marta, u stravičnoj nesreći na motoru kod Šapca, kada mu je put presekao auto marke "citroen".
Od Lazića se i dalje opraštaju porodica i prijatelji putem društvenih mreža, dok je njegov brat vidno tužan i potišten.
Pevač Milan Dinča Dinčić posvetio mu je pesmu, pa je tako zapevao u svom domu veliki hit Sinan Sakića "Nije sreća u bajkama".
- Drage kolege imam potrebu da vam se obratim javno i kažem jednu bitnu stvar, tiče se našeg poziva koji je prelep ako se sa merom radi, ali ne po svaku cenu jer je grlo jako osetljivo, i ako se ne pazi može da strada. Danas sam jako srećan jer mi je grlo konačno proradilo i što mogu da pričam i da pevam, bilo je premoreno i bilo je potrebno da odmorim, uz terapiju, naravno. Vratila mi se boja, visine, volumen itd. Čuvajte se i čuvajte grlo voli vas brat. Ne zamerite na greškama inače ne sviram - napisao je on.
Emotivne reči
U nastavku je dodao:
- Pesma posvećena bratu Draganu.
Dinča ju je otpevao sa velikom emocijom, a bilo je evidentno koliko ga je čitava situacija potresla kao što je i mnoge Darkove kolege.
Uz pevača su kolege i prijatelji koji mu ovih dana u trenucima najveće tuge i boli pružaju podršku i reči utehe.
