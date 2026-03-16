Pevačica Tamara Milutinović govorila je o svom privatnom životu, braku sa fudbalerom Darkom Jevtićem, ali i o aktuelnim dešavanjima na estradi.

Tamara se u razgovoru dotakla i razvoda svoje kume, Goge Gačić i njenog supruga Marka Gačića, koji je poslednjih meseci bio praćen brojnim skandalima.

Govoreći o braku sa suprugom, Tamara je otkrila da je upravo Darko veći optimista u njihovoj vezi.

- Tu smo negde, ali reći ću da je on pozitivniji. Generalno, za sve nekako razmišlja u boljem smeru od mene. Veseljak je, mnogo voli i baš uživa u muzici - rekla je pevačica.

"Iza svoje kume sam stala istinom"

Ona se potom osvrnula i na razvod svoje kume Goge Gačić, naglasivši da je odlučila da je javno podrži.

- Rekla sam šta sam imala. Iza svoje kume sam stala istinom, jer je druga strana pričala neistinu, tako da ne vidim ništa loše u tome - poručila je Tamara.

Milutinovićeva je istakla da je srećna što se njena kuma vratila poslu i ponovo aktivno radi na muzici.

- Presrećna sam jer je to u njenoj krvi i duši. Zaslužila je i verujem da će sada nizati hitove, pesme, albume i ko zna šta je sve čeka u budućnosti - rekla je Tamara.

Dodala je da joj je žao što njena prijateljica prolazi kroz težak period nakon razvoda, naročito zbog javnih optužbi i priznanja bivšeg supruga da je zaljubljen u ženu sa kojom ju je varao.

- Žao mi je te žene zbog svega kroz šta prolazi, kakav stres trpi poslednjih meseci i zbog laži koje su se širile. Kao kuma i prijatelj želela sam da stanem u njenu odbranu, jer znam celu priču od početka do kraja - zaključila je pevačica.

"Nije istina da smo bili u braku na papiru"

Podsetimo, Goga je demantovala Markove navode da je njihov brak bio samo na papiru.

- To moram da demantujem. Ispratila sam naravno šta je rekao, nije istina da smo živeli tek tako, pro forme. Istina jeste da sam pronašla poruke, javno je priznao šta je uradio. Nismo imali krizu u braku niti bilo kakvih problema. U porodici naravno da uvek postoje neke situacije i problemi koji su rešivi, smatram da se uz dobar razgovor sve može popraviti - rekla je ona i rekla da nikada nije sumnjala da joj je muž neveran.

- Nisam sumnjala, nemam vremena za to, a i zašto bih bila sa nekim u koga sumnjam? Do mene su dolazile neke priče, ali nisam dozvolila da to utiče na naš odnos. Smatram da su brak i ljubav tvrđava koju ne može tek tako neko da sruši. Sasvim slučajno sam videla i poruke i pozive. Kakva bi mogla da mi bude reakcija na to? Nisam vikala, nisam taj tip, možda nije dobro to što držim stvari u sebi. Suze su okej i suze su lek za neke stvari. Teško mi je bilo, evo i sada gutam knedlu kada pričam o tome. U sekundi se raspalo sve, ne umem to da pojasnim. Teško mi je još uvek da pričam o tome.

