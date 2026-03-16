Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, podigla je ogromnu prašinu u javnosti izjavom da bi volela da uradi DNK test kako bi konačno otkrila da li je poznati folker Mile Kitić njen biološki otac. Iako pevač ove navode oštro demantuje, starleta ne odustaje od traženja istine.

Maca Diskrecija ističe da svog oca do danas nije upoznala, ne zna kako on izgleda, ali ima veliku želju da sazna pravu istinu. Iako je pevač Mile Kitić negirao da imaju bilo kakvu rodbinsku vezu, starleta insistira na medicinskom dokazu.

- On kaže da nije, oglasio se povodom toga, ali dok ne uradimo DNK ne znam. Volela bih da uradimo test - poručila je Maca.

Ona je jednom prilikom otkrila da joj je majka ispričala sve o ocu, navodeći da je u pitanju bogat čovek, pevač ali joj njegovu sliku nikada nije pokazala. Ipak, priznala je da prema njemu ne gaji nikakva osećanja i da je ravnodušna.

- Ne bi mi prijalo da se prezivam Kitić. Zamisli Maca Diskrecija Kitić, da me još više prozivaju - dodala je starleta.

Mile Kitić: "To je čista glupost, sve je počelo od fotošopa"

Sa druge strane, folker Mile Kitić navodi da su ove tvrdnje u potpunosti netačne i ističe da starletu nikada u životu nije ni sreo. On je objasnio da se ova bizarna priča u medijima provlači godinama unazad i otkrio njen pravi izvor.

"Ma kakvi, ta vest se već godinama unazad širi i provlači, a ja čak ni ne poznajem Macu. To je čista glupost, to je krenulo od neke slike gde je neko isfotošopirao moju Elenu i 'napravio' je da njih dve liče", objasnio je Kitić.

Pevač je na kraju stavio tačku na nagađanja, naglasivši: "Macu, kažem, čak ni ne poznajem i stvarno nemam ništa protiv devojke, ali to nije istina"