Bane Janković proslavio se učešćem u "Farmi" gde je važio za jednog od favorita, a u javnosti je zapamćen po ljubavnoj vezi sa Katarinom Živković. Oni su bili u dugogodišnjoj vezi, a taman kada su svi mislili da će je krunisati brakom, usledio je raskid.

Katarina i Bane godinama nisu imali nikakav kontakt, a sada je usledilo nešto neočekivano. Naime, Bane je u noćnom provodu usnimio bend koji je izvodio Katarininu pesmu, on je to objavio i tagovao ju je , a isti snimak je objavila potom i pevačica.

Podsetimo, pevačica je ovako govorila o vezi sa Banetom:

- Gledam na to kao na nešto zaista lepo. To što se desilo i što je trajalo pet godina je bilo jako lepo. Neverovatno koliko je bilo propraćeno od strane medija i koliko su ljudi bili fascinirani nama kao ljubavnim parom. To je bilo kao španska serija. I naravno, svako od nas je krenuo nekim svojim putem, to je iza nas, ali normalno je da će mi sve to ostati u lepom sećanju. Iz tog rijalitija svi misle da ne može ništa da se desi, nešto što može da preraste u ozbiljno, a ovo je stvarno bilo jako lepo i ozbiljno i završilo se još lepše - rekla je ona tada.

Boki 13: "Muvao me je Bane"

Podsetimo, Boki 13 je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou" gde je rekao da su ga mu se dva muškarca sa javne scene svojevremeno udvarala.

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.

Podsetimo, Bane je danas u braku sa Mirjanom sa kojom ima dvoje dece.

STARS EP 589 14.03.2026.