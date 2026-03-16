DARKO LAZIĆ PROLAZI KROZ NAJVEĆU BOL ZBOG GUBITKA BRATA, A EVO KO MU NE DOZVOLJAVA DA POTONE Pevač se oglasio i podelio prizor: "Moji" (FOTO)
Folker Darko Lazićprolazi kroz najteži životni period.
Nakon što je prošle nedelje sahranio rođenog brata i suočio se sa nezamislivim gubitkom, pevač pokušava da pronađe snagu da izdrži i nastavi dalje.
Uz njega su svi članovi porodice, kao i brojni prijatelji, a mir i ljubav pronalazi u onome što mu je najsvetije - svojoj deci. Koliko mu naslednici znače u ovim danima, Lazić je pokazao svojim pratiocima na društvenim mrežama.
Na Instagramu je podelio fotografiju svoje ćerke Lorene i sina Alekseja.
Na slici se vidi kako mališani bezbrižno uživaju u prirodi i dečjoj igri penjući se po drvetu, a preko lica im je stavio emodžije majmunčića.
Velika tuga
Podsetimo, Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Prilikom povorke, Darko je sve vreme mazio i ljubio kovčeg svog brata, izgovarajući reči koje kidaju dušu.
- Nisi ti ovo zaslužio, brate moj... Tata Milane, dovodim ti sina. Čuvaj mi ga. Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me, brate, ostavio? Zašto? Ti si moja duša, život! Kako ću ja bez tebe? Nismo se tako dogovorili... Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili... Proći će sve to bato, proći će... Obećavam ti! Ništa ne brini, ja ću brinuti o svemu, obećavam ti da će sve biti u redu. Svaki dan ću ti pisati! Ovo je samo privremeno, brate moj! Ne dam te nikom. Zar ovako da te ispraćam? - govorio je neutešni Lazić.