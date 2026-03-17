Jedan od najvećih domaćih hitova u poslednje četiri decenije zasigurno je duet "Jorgovani" koji su 1988. objavili Vesna Zmijanac i Dino Merlin.

Vesna je otkrila kako je zaista došlo do toga da sa kolegom iz Sarajeva snimi duet, te da trenutak kada je prvi put zasvirao i zapevao tu pesmu za njega nije bio ni malo prijatan.

- Nisam bila uobražena, naprotiv. Ja sam u to vreme jedina znala ko je on. Kod nas još nije bio priznat, a u Bosni je bio neko i nešto. Ali, ja sam znala za dve njegove pesme koje sam mnogo volela, ali nisam znala čoveka. Tad je on već imao "Bosnom behar probeharao", "Je l' Sarajevo gde je nekad bilo"... I to sam ja znala, ali drugi nisu znali - počela je Vesna.

- Onda je on došao jednog dana, onako, sa svojim menadžerom na: "Kuc-kuc, ja stig'o, ja sam donio nešto, donio sam hit", na šta su ovi oko mene: "Ma, kakav hit...". Ja ga gledam, pa nije lud da dođe iz Sarajeva bezveze, mora da ima keca u rukavu, došao je u Beograd samo zbog mene. Odemo mi u studio, treba mu gitara da odsvira. Bilo je tu ljudi, snimali su nešto. Sad, on meni peva: "Koliko sam puta umro, a ti me oživjela... Koliki sam pijanac bio, a ti me otrijeznila...". Kad, moj menadžer kaže: 'To nije ništa!' - prisetila se pevačica.

"Ne moraš sa mnom"

- Kažem ja: 'Pevaj!'. Čujem ja... Pesma, da je recituješ - mora da valja, a ne da pevaš! Vidim ja kako ću to da otpevam... A on kaže, srce moje: 'Možeš ti to i sama pjevat', ne moraš sa mnom...'. Ne... Ja kažem: 'Ne! Ti i ja ćemo ovo zajedno otpevati!'. Sad on, razočaran, onako, što nisu svi popadali tu u nesvest, kaže: 'Ja ću moj dio da otpjevam i ja idem, a ti poslije pjevaj kol'ko hoćeš i šta hoćeš.' On je sav tako "kratak". I tako i uradi. Otpeva svoj deo i ode. Ja ostanem sa snimateljem, modulaciju smo napravili sami, bez njega, a meni žao što njega sad ništa ne interesuje. Kornelije Kovač je radio aranžman. Niko nije nešto pao na nos, samo sam ja unutar sebe znala da će to biti veliki hit i da treba vremena. Dobrivoje Marinski i Vlada Jovanović su mi tad bili menadžeri - ispričala je Vesna Zmijanac.

- Mi to snimimo, završilo se sve, a on došao pred kraj skoro, meni gotov album, ona bila 13. pesma. Nije bila uopšte, nešto, glavna. Ali, nekako smo spakovali. Kad, dolazi Nova godina i, vidiš, polako. Ja se vraćam s nekog puta i čujem, znaš onaj Dnevnik u 12 sati noću... Ja kažem: 'Ovo je veliki hit!'. I, kreću novogodišnji programi da se snimaju na RTS i svako od reditelja hoće "Jorgovane". Sad muke žive! Dino ode za Sarajevo... Sutradan - Dino se vraća iz Sarajeva! On je vredan, tačan, ništa mu teško nije... Ja bih snimila jednu emisiju, a on sve! Gde god su ga zvali - svuda je došao! Sjajan čovek, perfektan - priznala je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13.

Vesna Zmijanac o zdravlju