Klavijaturista Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, oglasio se na društvenim mrežama tvrdnjama da je njegova bivša supruga privedena u Doljevcu zbog, kako tvrdi, veće količine narkotika, ali i da je ubrzo potom puštena nakon prebacivanja u Niš.

- Juče je u Doljevcu moja bivša žena uhapšena sa većom količinom droge i vagicom. Svaka čast tim policajcima. Zbog čega je puštena kada je prebačena za Niš? Zašto iz Policijske uprave Niš 3. marta policajac zove Snežanu i kaže da u autu ima nešto i da ide da proveri? Kako se zove taj policajac? Naravno, nakon 13 dana, juče je to pronađeno. A odakle ovo znam, reći ću ako me pitaju - napisao je na društvenoj mreži Aca Amadeus.

Pokušali smo da pozovemo Acu, ali do puštanja ovog teksta nije se javljao.

Podsetimo, Aca Amadeus nakon razvoda od supruge, s kojom je proveo čak 35 godina, suočio se s nizom problema koji su, prema njegovim rečima, daleko ozbiljniji od samog kraha braka. Iako se vest o razvodu već ranije pojavila u medijima, novi detalji koje je izneo dodatno su uzburkali javnost. Stanimirović tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

Amdeus je otkrio i kako je došlo do porodičnog sukoba.

- Kad uđe narkomanija i droga u kuću... Meni niko nije verovao kada sam davao izjave pre nekoliko meseci. Naravno da nije, jer ovako izgledam. Sada kada postoji snimak sa učenikom, sada šalju videe. Policija mora da se umeša jer je profesor obljubio učenika. Sada sam u Australiji, vraćam se petog marta i podneću tužbu, teraću to... Ko je taj učenik koji na snimku govori: "To profesorka, bravo profesorka". Neka se ispita da li je maloletno lice ili ne.

Progovorio je i o intimnom snimku svoje bivše supruge.

- Našao sam snimak na internetu, ja znam ime i prezime i ko je taj učenik. Pomoći ću policiji, imam prepiske i poruke. Kada mi je to stiglo u tri sata noću, hteo sam da padnem u nesvest. Sa njom se nisam čuo nikada, ne želi da priča sa mnom. Sa detetom sam super, na svu sreću.

Tvrdi da je reketiran

- Koja to majka zlostavlja tako dete i stavlja dete ispred sebe? Zašto ona ne daje izjave, kakve veze ima dete, ono ništa nije videlo? Dete ima 120 kilograma i leči se na psihijatriji. Zašto ona da da je izjavu? - rekao je i dodao:

- Peglam odnose sa detetom, da mogu da se vidim sa detetom. Uradiću i test na narkotike da se vidi da ih ne koristim. Majka ne dozvoljava, traži mi pola imovine da bih video svoje dete. Moja imovina je procenjena na 1.200.000. Traži mi 600.000 reket da bih video svoje dete.

Aca Amadeus imao zabrane prilaska ćerki i bivšoj ženi

Osnovni sud u Nišu je 13. marta 2025. godine doneo odluku o zabrani prilaska bivšoj supruzi i ćerki, uz ocenu da postoji opasnost od nasilja u porodici visokog intenziteta. Prethodno je 30. decembra 2024. takođe izrečena mera zabrane prilaska, kao i hitne mere policije. U dokumentaciji se navodi i zabrana prilaska tastu, koji je prijavio psihičko zlostavljanje i pretnje. Sud je konstatovao istoriju ljubomornog i kontrolisajućeg ponašanja, uznemiravanja i pretnji, kao i da oštećena strahuje za sopstveni život.

Hitna mera produžena je 22. marta 2025. godine, nakon što je, prema navodima iz spisa, upućivao pretnje i uvrede ocu bivše supruge, uključujući poruke prosleđene preko trećih lica sa ozbiljnim pretnjama fizičkim napadom.