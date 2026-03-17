Ema Cepter, usvojena ćerka najbogatijeg Filipa Ceptera, veoma je aktivna na društvenim mrežama i sad se oglasila obaveštavajući pratioce da je pod velikim stresom i da je uzela malo vremena za sebe.

- Uzela sam nekoliko dana da se resetujem. Minimalizovala sam stvari koje moram da uradim i pokušala da idem napolje i uživam u životu malo više. Provodila sam vreme u prirodi, šetala više, bila u sadašnjem trenutku, igrala se sa psima. Mogu iskreno da kažem, iako još uvek osećam stres i anksioznost, osećam se bolje svesno bez telefona. Učim da ne stavljam toliki pritisak na sebe i da se svet neće raspasti, ako samo dišem i uzmem vazduha - napisala je Ema Cepter.

Ema je potom podelila još nekoliko fotografija gde je podelila i svoja životna zapažanja.

- Neke od stvari koje sam radila poslednjih dana i koje su me učinile srećnom - objasnija je uz kombinovanu fotografiju na kojoj se vidi kako se opuštala, a podelila je i savet: "Ne moraš da žuriš kroz svoj život"

Usvojena ćerka se obratila ocu

Podsetimo, Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.