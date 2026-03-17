Pevačica Vesna Zmijanac odlučila je da se na određeno vreme potpuno povuče iz javnog života i medija, kako bi se posvetila isključivo sebi i svom telu.

Kako je rekla, njeno trenutno zdravstveno stanje dobro i "u skladu sa godinama", ali joj je neophodan mir i da je glavni razlog njenog povlačenja je predstojeći veliki koncert u beogradskoj Areni, za koji joj je potrebna ozbiljna fizička sprema.

- Malo mi fali kondicije za Arenu, moraćemo na visinske pripreme na Bukulju. Do Arene me ne viđa niko sem patika i trenerki, kraj! Moram malo na kondicione treninge - poručila je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13, u svom prepoznatljivom stilu, jasno stavljajući do znanja da do koncerta neće biti prisutna na javnoj sceni.

Pevačica je iskoristila priliku da stavi tačku i na gradske priče o njenom navodnom problemu sa alkoholom. Ona je priznala da uživa u čašici viskija kada je u kafani, ali je oštro demantovala natpise da je alkoholičar.

- Onaj ko je alkoholičar taj ne priča. On ćuti i pije, a ja koja popijem ponekad viski u kafani gde pevam sa mojim drugarima, ja to na sva zvona - objasnila je pevačica i dodala da oni koji to pišu ne znaju kako izgleda alkoholičar, ističući da se po njenom negovanom licu u 70. godini jasno vidi prava istina.

