Vesna Zmijanac nakon mnogo godina progovorila je o svom životu, karijeri i uspehu koji je ostvarila.

Muzička zvezda je govorila o prvim koracima na estradi i muzičkom odrastanju uz Šabana Šaulića koji joj je bio prijatelj, podrška i uzor.

Takođe, pričala je o braku sa estradnim umetnikom i virtrouzom na harmonici Miroljubom Aranđelovićem Kemišom.

"Bila sam zaljubljena u njegovo sviranje"

- Kod Miroljuba je bilo interesantno što je bio apsolutni prvak u muzici, na harmonici. Kada sam ga ja upoznala svirao je klasičnu muziku, došao je iz Nemačke. Ne možemo da ga stavimo u koš - muzikanti. On se kasnije pokvario pored mene, jer sam ja pevala narodnu muziku, pa je on počeo uz mene. Više sam volela intelektualce. On je imao je nešto što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ja sam ustvari bila zaljubljena u njegovo sviranje, bio je maestralan, besprekoran. Nismo imali decu i niko ne zna zašto, ni ja ni on. Radili na tome jesmo, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije dobio dete, i ja sam bez problema dobila kasnije Nikoliju. Bio je to možda neki gen. Neka sudbina, tako je bilo suđeno - govorila je Vesna u B castu kod Bokija 13 i otkrila istinu o kojoj se pričalo decenijama:

- Zoricu Brunclik je upoznao nekoliko meseci kasnije. Kod naš nije štimalo, nije imalo šta da pogura naš odnos, možda eto da smo imali decu. Mi i kad smo bili zajedno, nismo bili dobri. Sve te priče o nama, Zorici, to je bio spektakl. Sve što se izdešavalo sa njima, desilo se kad smo se Kemiš i ja rastali. Nema nikakve veze sa preotimanjem i to je jedina istina. Mi nismo nikako bili zajedno kad je došla Zorica - rekla je Vesna.

"Nisam bila svesna sebe"

Vesna je prokomentarisala svoj fizički izgled u vreme kada je harala i priznala da nije bila svesna svoje lepote iako je važila za s*ks simbol.

- Ma gde sam bila svesna. Ja sam samo gledala ono što ne valja. Gledala sam u svoj stomačić, mislila sam može to bolje. Mi žene uvek tako gledamo i vidimo ono što kao nije u redu, ali tek kasnije sam shvatila da sam bila dobra riba. Kad nemate više 25 nego negde 45, tada sam shvatila da sam bila sjajna - govorila je Vesna.

Početak karijere

Vesna se prisetila samog početka u muzičkom svetu i podršku tada starijeg kolege Šabana Šaulića.

- Karijera je mnogo rano počela, još iz školskih dana. Još od nastupa u osnovnoj školi i tada sam bila svesna da je to moj put. Jedno vreme sam živela u Beču, a on je često gostovao tamo. Uvek sam bila za njegovim stolom, vežbala, volela ga da besvesti. Kad smo se upoznali objašnjavao mi je strofu po strofu, reč po reč... Nisam mogla da otpevam baš sve što je on mogao, ali i on mi je sam rekao da treba pesmu da izvedem na svoj način. Imala sam nekih 15 godina tada, to su bili neku počeci... Kasnije sam snimila i prvi singl i drugi, pa album... On me je vodio na svoje turneje. "Nevera moja" bio je moj prvi hit - govorila je Vesna u B castu kod Bokija 13.

