Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. marta u novosadskom Spensu, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred publiku, pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih".

Hrvat je ubrzo shvatio da je izgubio ogroman broj obožavalaca, i to ne samo u Srbiji već širom regiona - Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, pa čak i Hrvatske. Svi oni mu odreda već danima na društvenim mrežama ostavljaju komentare i kritikuju ga zbog toga što je otkazao koncert u Novom Sadu u poslednji čas.

Licemerno i drsko

Budući da se strasti nisu smirile, Toni je odlučio da se sakrije iza svoje supruge i menadžerke Dubravke Cetinski, pa su on i njegov tim odlučili da celu krivicu na sebe preuzme upravo ona.

Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže oči i zamuti vodu, zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

Sada je Cetinski otišao i korak dalje, pa je nakon što mu ni ženino preuzimanje krivice na sebe nije pomoglo, na još jadniji i skandalozniji način pokušao da opravda svoj užasni postupak.

Pevač je ovog puta u komentarima na Fejsbuku, podelio lažni, nepostojeći tekst, sa naslovom: "Vodili su nas kao stoku, žene su silovali: potresna ispovest Vukovarke iz logora u Novom Sadu". Lažni tekst koji je podelio navodno se nalazio na malo poznatom portalu "braniteljski forum". Ipak, kad se klikne na pomenuti link, stoji da "ta stranica ne postoji".

Dakle, Cetinski je opet pokušao da "proda rog za sveću". Jadno, da jadnije ne može biti.

Jasno je da Hrvata boli to što je prodao tek nešto više od 3.000 karata, što nije dovoljno ni da napuni pola dvorane, a koliki je licemer, pokazao je kada je zakazao koncert u Areni Zagreb na dan državnosti Hrvatske, države koja je proterala oko pola miliona Srba.

Ovim licemernim potezom, pevač je izazvao opšte nezadovoljstvo kod fanova u Srbiji, koja ga je uvek lepo dočekivala i od koje je godinama lepo zarađivao.

Nemušto saopštenje

- Ja sam Dubravka Cetinski, Tonijeva menadžerka. Želim jasno da kažem da je odluka da Toni ne nastupi u dvorani Spens u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu, niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica - napisala je Dubravka na početku izjave koju je na svojim društvenim mrežama podelio i Toni, hvaleći je na taj način što je krivicu preuzela na sebe.

- Toni je tokom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima, koji su mu uvek davali veliku podršku. Svesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali da dođu. Izvinjavam se svima kojima je to donelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu - nastavila je i sve obrazložila ponovo lažnom tvrdnjom o razlogu otkazivanja koncerta.

- Odluku sam donela kada sam videla koliko su Tonija potresla svedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. I pored velikih napora u tako kratkom vremenu nismo uspeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta. Smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa. U našem službenom saopštenju nismo pominjali logor, niti smo ulazili u istorijske rasprave. Muzika nikada ne bi trebalo da deli ljude, nego da ih spaja. Svi ostali zakazani koncerti održaće se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo, postaje glas dostojanstva - napisala je Dubravka i za sam kraj besramno izreklamirala koncert Tonija Cetinskog u Areni Zagreb na dan državnosti Hrvatske, države koja je proterala 550.000 srpskih duša.

Podsetimo, Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina" odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali Spens nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je Toni Cetinski otkazao koncert. Oni su podsetili da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje Spens predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za Spens, tako i za grad Novi Sad i njegove građane - istakli su u saopštenju.

