Šta interesuje osobu u tvojim godinama?

Nemam pojma, nisam ja u mojim godinama.

Ne mogu da zaustavim godine, ali ne mogu ni one mene….

Stariji nego što sam ikad bio, ali mlađi nego što ću ikad biti…

Neki imaju sat, ja imam vreme.

Sada nema vremena.

Sutra neće biti snage.

Prekosutra neće biti nas.

Zato, ništa ne odlažite!

Godine su samo broj…

Ljubav i strast prema bilo čemu je pokretačka snaga želje za životom.

Sveli su život na novac, ljubav na s*ks, čoveka na fizički izgled i posle se pitaju zašto su suštinski nesrećni.

Ko ih j*be.

Zato, čuvajte se meni dragi ljudi, ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite.

Hvala Vam na lepim željama, i ne zaboravimo….

Sve na nama sme da bude jeftino,

Sve, sem nas..

P.S.

Moj najveći nedostatak je što me nema bar u dva primerka.