"NEĆU IMATI SA KIM BITI MLAD, AKO VI OSTARITE" Prepoznajete li glumca sa slike? Danas slavi rođendan, a ovo je njegovo otvoreno pismo: Godine su samo broj
Dragan Marinković Maca danas proslavlja rođendan, a na svom Instagramu napisao je otvoreno pismo i jasne poruke svim pratiocima.
U svom stilu govorio je o godinama, životu i pogledu na svet, a pored svega je objavio fotografiju iz detinjstva i pokazao kako je izgledao kao dečak.
"Ne mogu da zaustavim godine, ali ne mogu ni one mene"
Marinković je posalo jasnu poruku svima i otkrio ključ uspeha i srećnog života.
Šta interesuje osobu u tvojim godinama?
Nemam pojma, nisam ja u mojim godinama.
Ne mogu da zaustavim godine, ali ne mogu ni one mene….
Stariji nego što sam ikad bio, ali mlađi nego što ću ikad biti…
Neki imaju sat, ja imam vreme.
Sada nema vremena.
Sutra neće biti snage.
Prekosutra neće biti nas.
Zato, ništa ne odlažite!
Godine su samo broj…
Ljubav i strast prema bilo čemu je pokretačka snaga želje za životom.
Sveli su život na novac, ljubav na s*ks, čoveka na fizički izgled i posle se pitaju zašto su suštinski nesrećni.
Ko ih j*be.
Zato, čuvajte se meni dragi ljudi, ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite.
Hvala Vam na lepim željama, i ne zaboravimo….
Sve na nama sme da bude jeftino,
Sve, sem nas..
P.S.
Moj najveći nedostatak je što me nema bar u dva primerka.
Ne robuje datumima
Dragan Marinković Maca nedavno je za Kurir govorio o svom životu i braku, te je priznao da nije neko ko robuje datumima i bilo kakvim "pravilima".
Glumac je otkrio da ne voli praznike koji su nametnuti.
- Ja ne slavim te datume, meni su ti datumi bezveze, Nove godine, 8. mart, meni je to "Marš u pi*du materinu". Kod nas se samo gleda da se nađe razlog za jedi, pij, veseli se. Mi kao da smo najbogatiji na ovim prostorima očigledno. Meni ti datumi nikada ništa nisu značili - rekao je Maca za Kurir.
"Važno je da nekoga voliš"
Maca je sada već deceniju u braku sa Jovanom, koja svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a za Kurir je otkrio koje su prednosti i mane imati pored sebe mlađu ženu, ali i koji je omiljeni posao njegove izabranice od svih kojima se do sada bavio.
- Ona ako se pita, ona najviše voli da sam kod kuće - nasmejao se Marinković.
"Samo budali je pomodarstvo imati mlađu ženu"
Macina supruga je 20 godina mlađa a vest o njihovom venčanju odjeknula je kao bomba i izazvala mnoštvo predrasuda i komentara, a glumac je jasno stavio do znanja da ga ne interesuju tuđa mišljenja.
- Samo budali je pomodarstvo imati mlađu ženu. Sve što je pomodarstvo je smeće! Kao što je danas pomodarstvo biti gej. Znaš li koliko ljudi ima koji imaju ženu i decu, a sa strane se bodu... Ja da sam gej, gej sam i u čemu je problem?! Upoznao sam ih milion i radio sa njima. Igrao sam sa jednim evropsku predstavu, sjajan i normalan dečko - izjavio je Marinković u emisiji "Nije sve tako crno" na Kuriru i dodao:
- Jovana je jedna divna i časna devojka. Bože zdravlja uskoro i majka moje dece koja nema potrebe da izlazi u javnost. Ona nije kao što su ove žene od poznatih, budale iskompleksirane kojima je dosadno, pa uz muža postaju kreatorke... Jovana nema tu potrebu za medijskom pažnjom, boli nju k**** za sve to. Ona ima svoj posao, kolorista je, radi ima svoje klijente, radi, ćuti...Te predrasude i lažni moral me ne interesuju. Uvek se nađe neki navodni intelektualac koji ima nešto da prokomentariše, užasna su vremena - istakao je Marinković.